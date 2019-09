Salute 161

Acqua torbida nel quartiere di palazzo Favitta a Gela, vietato il consumo per usi alimentari

Il sindaco Lucio Greco ha emesso un'ordinanza dopo i campionamenti effettuati in due punti del quartiere

Donata Calabrese

18 Settembre 2019 20:34

Acqua torbida nella zona adiacente palazzo Favitta a Gela, nei pressi del cimitero monumentale, dove dalle analisi di laboratorio effettuate dall’Asp risulta la presenza di torbidità superiore ai limiti previsti dalla legge.In particolare sono stati prelevati dei campioni di acqua dai rubinetti delle vie R 1 traversa Enesidano e in via Enesidano.

Il sindaco Lucio Greco, pertanto, ha emesso un’ordinanza in via precauzionale con la quale si impone il divieto dell’acqua per uso alimentare erogata nella zona interessata dalla torbidità. L’acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per i servizi igienici fino a quando i parametri non rientreranno nella norma.



