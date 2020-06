Attualita 220

Acqua torbida, Gela e Niscemi rimango a secco: il servizio verrà garantito tramite autobotti

L'acqua proveniente dall'acquedotto Ancipa - Blufi risulta torbida e per questa ragione è stata bloccata la normale erogazione

Redazione

09 Giugno 2020 20:18

Si comunica che Siciliacque ha interrotto la fornitura idrica al Comune di Niscemi e ai serbatoi Montelungo e Caposoprano del Comune di Gela a causa dell'eccessiva torbidità dell'acqua proveniente dall'acquedotto Ancipa-Blufi.

Ne consegue che nel Comune di Niscemi la distribuzione idrica consueta subirà un ritardo stimato di 24-36 ore, mentre per quanto riguarda il Comune di Gela verrà da subito interrotta la distribuzione idrica nelle zone servite dai serbatoi di Montelungo e Caposoprano, nell'attesa della ripresa della fornitura da parte di Siciliacque. Caltaqua metterà a disposizione il servizio sostitutivo mediante autobotte per le utenze che negli ultimi giorni hanno avuto maggiori disservizi (ad esempio via Cicerone).

Sarà, inoltre, garantita la distribuzione agli Enti sensibili (ospedale, carcere etc...).

Come di consueto Caltaqua fornirà ogni utile aggiornamento sulla ripresa della distribuzione a mezzo stampa ed utilizzando i canali aziendali.

