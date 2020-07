Salute 1210

Acqua torbida dalla condotta di Spinasanta, disagi oggi a Gela in diversi quartieri

Caltaqua metterà a disposizione il servizio sostitutivo mediante autobotti per gli Enti sensibili

23 Luglio 2020 09:19

‍Si informa che Siciliacque ha interrotto la fornitura idrica al serbatoio Spinasanta a causa dell’elevato livello di torbidità riscontrato nell’acqua proveniente dall’invaso Ragoleto. Pertanto, a causa dell’impossibilità di effettuare un accumulo adeguato, domani 23 luglio non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica nella zona Spinasanta bassa. Rimane invariata la turnazione delle altre zone della città di Gela.Caltaqua metterà a disposizione il servizio sostitutivo mediante autobotti per gli Enti sensibili.

Sarà cura del Gestore aggiornare l'utenza non appena perverranno aggiornamenti sui tempi di ripristino delle forniture da parte di Siciliacque.





