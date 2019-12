Politica 317

Acqua, si costituisce l'Ati idrico. Il Comune di Gela entra a far parte de consiglio di amministrazione

Gela sarà rappresentata dal sindaco Lucio Greco che ha già espresso l'orientamento per la risoluzione anticipata del contratto con Caltaqua

Redazione

05 Dicembre 2019 16:28

Nasce l’ATI idrico. La costituzione è avvenuta oggi nel corso della

lunga assemblea dei sindaci che si è svolta a Caltanissetta.

Presidente dell’ATI è stato eletto il sindaco di Niscemi, avvocato

Massimiliano Conti.

L’assemblea dei sindaci ha eletto anche il consiglio d’amministrazione

del quale fa parte il Comune di Gela con il sindaco, Avvocato Lucio

Greco che, da componente della commissione ATO idrico nelle scorse

settimane - come si ricorderà - ha espresso l’orientamento per la

risoluzione anticipata del contratto con Caltaqua.



La costituzione dell’ATI era stata decise nel corso delle pregresse

sedute in commissione allo scopo di formare un organismo di controllo

teso a valutare l’operato dell’ente gestore.

Nasce l’ATI idrico. La costituzione è avvenuta oggi nel corso della

lunga assemblea dei sindaci che si è svolta a Caltanissetta.

Presidente dell’ATI è stato eletto il sindaco di Niscemi, avvocato

Massimiliano Conti.

L’assemblea dei sindaci ha eletto anche il consiglio d’amministrazione

del quale fa parte il Comune di Gela con il sindaco, Avvocato Lucio

Greco che, da componente della commissione ATO idrico nelle scorse

settimane - come si ricorderà - ha espresso l’orientamento per la

risoluzione anticipata del contratto con Caltaqua.



La costituzione dell’ATI era stata decise nel corso delle pregresse

sedute in commissione allo scopo di formare un organismo di controllo

teso a valutare l’operato dell’ente gestore.

News Successiva Vertenza Eni Gela, sindacati organizzano manifestazione a Roma, Mancuso (FI): "Saremo al loro fianco"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare