Acqua "salata" e commissione tecnica paralizzata, Gallo sollecita la costituzione a Caltanissetta dell'Ati

Il segretario generale della Cisl, Emanuele Gallo denuncia lo stato di paralisi della commissione istituita nell'ottobre 2018

20 Agosto 2019 12:17

Il Segreterio Generale della Cisl Emanuele Gallo ha messo in evidenza che la commissione tecnica, nominata il 25 ottobre del 2018, dopo oltre 9 mesi e ben tre riunioni non ha "partorito" nessun provvedimento, prima a causa delle dimissioni di alcuni sindaci e poi per l'assenza di un componente della commissione dell'assessorato all'energia. Ad oggi l'unica cosa che è stata deliberata è la nomina di un legale e di un tecnico esperto a carico dei comuni (poiché la commissione non può assumere impegni economici). Tutto questo naturalmente è a carico dei cittadini. Mi chiedo ma è proprio necessario la nomina degli esperti? Non è sufficiente che i sindaci comunichino alla commissione le innumerevoli inadempienze di Caltaqua? Non basta il costo della tariffa che ha raggiunto aumenti spropositati? Sembra che si cerchi solo di prendere tempo e non di cercare soluzioni. La legge prevede che entro 90 giorni dalla istituzione della commissione tecnica( avvenuta dell'ottobre del 2018) bisogna definire una relazione da presentare al presidente della Regione con una proposta della risoluzione del contrattoAltro argomento da portare avanti da parte dei sindaci é il controllo della tariffa del servizio idrico integrato,definita dall'assemblea territoriale idrica ( ancora da costituire ) e approvata dall'autorità Arera(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).

Per questi motivi, il Segretario Generale della Cisl, Emanuele Gallo, vuole ricordare ai Sindaci della provincia di Caltanissetta l'obbligo di costituire l'Autorità territoriale idrica (ATI), il soggetto che deve governare l'autorità d'ambito per il servizio idrico integrato, nei rapporti con Caltacqua ( così come stabilito dalla legge regionale n. 19/2015). Questo soggetto deve sostituire il vecchio Ato in liquidazione, ma ad oggi sono passati ben quattro anni e si continua ad essere governati dall'Ato in liquidazione.

L'ATI è l'organo politico formato da tutti i sindaci della provincia che definisce il rapporto contrattuale con Caltaqua.

Compito dell'ATI è: approvare il piano d'ambito; statuto;proposta tariffaria; piano operativo di emergenza; piano operativo annuale; la carta di qualità del servizio ecc.. ..

Ma cosa si aspetta ancora a costituire l'ATI, Visto la sua importanza?



