Attualita 100

Acqua nei Comuni del nisseno, riprende la regolare distribuzione idrica. Ecco i turni

Dopo giorni di disagi, sta riprendendo, seppur gradualmente l’erogazione idrica nei comuni in cui si sono registrati dei disagi

Redazione

08 Novembre 2018 14:48

Caltaqua comunica la regolare ripresa della distribuzione. Di seguito i turni per ciascun comune:

Acquaviva

- 08.11.2018: accumulo,

- 09.11.2018: tutto paese,

- 10.11.2018: accumulo,

- 11.11.2018: tutto paese.



Mussomeli

- 08.11.2018: Ponte, S. Croce, Medio, Bosco e Germano,

- 09.11.2018: Accumulo,

- 10.11.2018: Madrice - S. Giovanni, Grande settore (rete nuova), S. Enrico vecchio, Ospedale e via Napoli,

- 11.11.2018: Ponte, S. Croce, Medio, Bosco e Germano.



Campofranco

- 08.11.2018: Alta 1,

- 09.11.2018: Alta 2 ,

- 10.11.2018: zona Media,

- 11.11.2018: zona Bassa.



Sutera

- 08.11.2018: zona Alta,

- 09.11.2018: zona Media,

- 10.11.2018: zona Bassa,

- 11.11.2018 zona Alta.



Bompensiere

- distribuzione intero civico tutti i giorni h24



Milena

- 08.11.2018: accumulo

- 09.11.2018: tutto paese

- 10.11.2018: tutto paese tranne maglia (Purgatorio, via Matteotti, via Aspromonte, via Del Popolo, via Galvani) settore Montegrappa

- 11.11.2018: tutto paese.



Montedoro

- distribuzione intero civico tutti i giorni



Delia

- 08.11.18: distribuzione zone alta e media,

- 09.11.18: zona alta,

- 10.11.18: zone alta e bassa,

- 11.11.18: zone alta e media.



Sommatino

- 08.11.18: accumulo,

- 09.11.18: accumulo,

- 10.11.18: distribuzione zone bassa, via 1maggio, quattro aratate,

- 11.11.18: accumulo.



Mazzarino

08.11.18

- mattina: zona Bertolone,

- sera: fondaco vecchio e fasellari.



09.11.18

- mattina: salita montata,

- sera: Mercadante.



10/11/18

- mattina: accumulo,

- sera: via Roma, s. Lucia.



11/11/18

- mattina: accumulo,

- sera: fondaco vecchio, fasellari e immacolata .





Serradifalco

- 08.11.2018 Zona Alta

- 09.11.2018 Accumulo

- 10.11.2018 Zona Bassa

- 11.11.2018 Zona Alta





San Cataldo



08/11/2018

- Zona Tigli,

- Don Bosco

- Via Aurora

- Pizzo Carano Basso



09/11/2018

- Zona Sicilia

- Pizzo Carano Alto

- Via Aurora



10/11/2018

- Pizzo Carano Basso

- Via Aurora



11/11/2018

- Zona Platani,

- Pizzo Carano Alto

- Via Aurora



Niscemi:

08.11.18

- mattina: spasimo forestale/ spasimo alto/ spasimo barracuda/ Gramsci,

- sera: macello basso/ Cicero/ Poggio placenti.



09.11.18

- mattina macello alto/ canale/ cimitero alto/ pitré,

- sera: cimitero basso e carbone maugeri/ centro storico.













