Acqua, riparato il guasto al Fanaco: ecco i nuovi turni di distribuzione in diversi comuni del nisseno

I comuni interessati sono Mussomeli, Bompensiere, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Acquaviva, Delia e Sommatino

Redazione

29 Agosto 2020 16:13

Caltaqua comunica la ripresa dell’esercizio dell’acquedotto Fanaco da parte di Siciliacque.Di seguito i turni di distribuzione:

Mussomeli

Sabato 29.08 accumulo.

Domenica 30.08 Zona Ospedale

Lunedi 31.08 zone : via Napoli, grande settore centro, S. Enrico, S. Giovanni/Madrice

Martedi 01.09 zone : Ponte, S.Croce, Medio, Bosco e Germano.



Sutera

Sabato 29.08, accumulo.

Domenica 30.08, zona alta.

Lunedi 31.08, zona media,

Martedi 01.09, zona bassa.



Campofranco

Sabato 29.08, zona alta 1.

Domenica 30.08, zona alta 2.

Lunedi 31.08, zona media.

Martedi 01.09, zona bassa.



Milena

Sabato 29.08, zona cimitero e settore Monte Grappa (h24).

Domenica 30.08, zona piazza.

Lunedi 31.08, zona villaggio Cavour.

Martedi 01.09, zona Carabinieri.



Bompensiere

Da Sabato 29.08 tutto h 24.



Montedoro

Sabato 29.08, accumulo.

Domenica 30.08, tutto paese ogni giorno.



Acquaviva

Da Sabato 29.08, settore centro h 24.

Domenica 30.08, settori esterni, E1,E2, E3.

Lunedi 31.08, solo settore h, 24.

Martedi 01.09, settori esterni E4 ed E5



Delia:

Domenica 30.08, zona bassa alta ..

Lunedi 31.08, zona media alta



Sommatino:

Domenica 30.08, accumulo

Lunedi 31.08, zona bassa e 4 aratate

Martedi 01.09, accumulo

Mercoledì 02.09, zona media alta 4 ratate

Per quanto riguarda i comuni di San Cataldo e Serradifalco, Siciliacque non ha ancora garantito i quantitativi necessari per riprendere la distribuzione.

Non è pertanto possibile fornire una programmazione della distribuzione.

Caltaqua comunica anche che a causa di un guasto alla condotta di adduzione, la distribuzione idrica prevista nel comune di Riesi per domani 30 agosto, subirà uno slittamento di 24 ore.

Di seguito la nuova programmazione:

30.08 accumulo

31.08 zona alta

01.09 zona bassa



