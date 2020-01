Attualita 60

Acqua, rifiuti, viabilità, strisce blu: ecco le emergenze di Gela. I Comitati di quartiere chiedono incontro al sindaco

Il coordinamento dei comitati di quartiere chiede anche di apportare delle modifiche allo Statuto Comunale

Redazione

14 Gennaio 2020 21:14

Il coordinamento dei Comitati di Quartiere di Gela è tornato a riunirsi oggi per discutere in merito alle varie emergenze cittadine. Particolare attenzione è stata posta dai presidenti dei Quartieri Centro Storico dott. Filetti, Molino a Vento sig. Passafiume, Santa Maria di Betlemme sig. Scicolone, Marchitello sig. Rizzo e Manfria sig. Tandurella alle questioni inerenti i rifiuti, la pulizia della città, l’acqua, la viabilità ed il regolamento riguardante le strisce blu.Il coordinamento ha, quindi, deciso all’unanimità di richiedere una convocazione urgente al Sindaco affinché si possano approntare con celerità soluzioni efficaci.

Il coordinamento ha altresì deciso di depositare presso la casa comunale le proprie osservazioni riguardo alle modifiche dello Statuto Comunale deliberate dalla Commissione Affari Generali, invitando quest’ultima a regolamentare anche i Comitati di Quartiere recependo così le disposizioni normative più recenti in materia.





