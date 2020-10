Attualita 264

Acqua nelle campagne di Gela e Niscemi, emergenza rientrata dopo la protesta: il Consorzio ha provveduto ad erogarla

Dopo la denuncia presentata questa mattina dagli agricoltori, ecco che l'ente competente è venuto incontro alle richieste della categoria

Redazione

26 Ottobre 2020 16:31

"Emergenza rientrata. Il Consorzio di Bonifica della Sicilia occidentale ha provveduto ad erogare l'acqua, di concerto con gli agricoltori, nonostante nella giornata di oggi si fosse verificata un’assenza di massa del personale. Contestualmente, di concerto con il direttore del Consorzio Gigi Tomasino e il Commissario Antonio Garofalo, è stata immediatamente disposta un’ispezione, amministrativa e tecnica, per verificare se dietro gli atteggiamenti di alcuni lavoratori possano celarsi secondi fini, atti a causare un disservizio all’Ente". Lo dice in una nota l’assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera. "Inoltre - aggiunge - è stata indetta una riunione operativa, che avrà luogo mercoledì 28 ottobre, presso la sede dell’assessorato Agricoltura, insieme ai dirigenti del Consorzio di Gela per adottare ulteriori soluzioni da porre in essere per addivenire alla definitiva risoluzione della problematica".

