Attualita 163

Acqua, interrotta l'erogazione dal Blufi: possibili disagi in alcuni comuni della provincia di Caltanissetta

Siciliacque ha proceduto questa mattina ad interrompere l'erogazione per consentire l'esecuzione di alcuni interventi di riparazione

Redazione

20 Aprile 2020 11:41

Siciliacque comunica che a partire da questa mattina sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di riparazione.Il Comune di Riesi non subirà alcuna variazione alla distribuzione idrica.

Nel Comune di Mazzarino domani 21 aprile, la zona denominata Via Roma subirà un ritardo di 12 ore rispetto alla consueta turnazione.



Siciliacque comunica che a partire da questa mattina sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di riparazione.Il Comune di Riesi non subirà alcuna variazione alla distribuzione idrica.

Nel Comune di Mazzarino domani 21 aprile, la zona denominata Via Roma subirà un ritardo di 12 ore rispetto alla consueta turnazione.



News Successiva Coronavirus, va in coma a Bergano e si risveglia a Palermo: "Mi tatuerò la Sicilia sul petto"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare