Attualita 13

Acqua, il 5 dicembre verrà costituita a Caltanissetta l'Ati. I sindacati: "Bisogna procedere con urgenza"

La notizia è emersa al termine dell'incontro svoltosi ieri in prefettura. Caltanissetta è l'unica provincia siciliana a non aver costituito l'importante organismo

Redazione

16 Novembre 2019 16:12

I Segretari generali di CGIL CISL Uil, Giudice, Gallo e Mudaro, accolgono con favore la notizia dell'incontro sollecitato dal Prefetto di Caltanissetta con i sindaci dei comuni della provincia sul tema della mancata costituzione dell'ATI e la conseguente notizia dell'insediamento del 5 dicembre del fondamentale organismo per la gestione del servizio idrico.

Il mancato assolvimento della costituzione, infatti, oltre ad essere certamente un demerito per la provincia di Caltanissetta, unica nella regione sicilia ad non aver costituito l'assemblea territoriale idrica, ha creato non pochi disagi. Le ATI, infatti, rappresentano quegli enti di governo indispensabili per la governance del servizio idrico e per l'esercizio dei poteri di controllo, regolazione e vigilanza.

Bisogna procedere con urgenza, ribadiscono i Segretari Giudice, Gallo, Mudaro, perché nonostante la preoccupazione manifestata dai sindaci soci dell'Ato, circa la loro esposizione debitoria nei confronti dello stesso ato, allungare i tempi non è certo una soluzione al problema che invece va risolto in maniera immediata e responsabile per il bene collettivo.



I Segretari generali di CGIL CISL Uil, Giudice, Gallo e Mudaro, accolgono con favore la notizia dell'incontro sollecitato dal Prefetto di Caltanissetta con i sindaci dei comuni della provincia sul tema della mancata costituzione dell'ATI e la conseguente notizia dell'insediamento del 5 dicembre del fondamentale organismo per la gestione del servizio idrico.

Il mancato assolvimento della costituzione, infatti, oltre ad essere certamente un demerito per la provincia di Caltanissetta, unica nella regione sicilia ad non aver costituito l'assemblea territoriale idrica, ha creato non pochi disagi. Le ATI, infatti, rappresentano quegli enti di governo indispensabili per la governance del servizio idrico e per l'esercizio dei poteri di controllo, regolazione e vigilanza.

Bisogna procedere con urgenza, ribadiscono i Segretari Giudice, Gallo, Mudaro, perché nonostante la preoccupazione manifestata dai sindaci soci dell'Ato, circa la loro esposizione debitoria nei confronti dello stesso ato, allungare i tempi non è certo una soluzione al problema che invece va risolto in maniera immediata e responsabile per il bene collettivo.



News Successiva Arriva il freddo in Sicilia: domenica temperature giù di 5 gradi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews