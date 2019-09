Salute 147

Acqua, guasto all'acquedotto Ancipa: disagi a Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi

Torna l'emergenza idrica nel nisseno. L'erogazione verrà interrotta per effettuare lavori di manutenzione

Redazione

09 Settembre 2019 13:35

Siciliacque comunica che domani 10/09 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione lungo l’adduttore principale.Ne consegue che:

Nel comune di Gela, nelle zone di Caposoprano e Montelungo, domani10/09 non ci sarà distribuzione. Saranno garantiti come di consueto gli enti sensibili.

Nei comuni di Mazzarino e Niscemi la distribuzione subirà un ritardo di 24 ore rispetto alla regolare turnazione.

Nel comune di Riesi domani non sarà possibile effettuare la distribuzione nelle fasce esterne. Nel resto del comune la distribuzione avverrà regolarmente, solo con chiusura anticipata rispetto alla regolare turnazione.

In allegato la nota di Siciliacque.



In allegato la nota di Siciliacque.



