Attualita 260

Acqua, bollette più leggere in provincia di Caltanissetta: per l'anno in corso è previsto un conguaglio

L'incremento tariffario determinato per l’anno 2020 è del 4,2% inferiore rispetto a quello finora applicato in misura provvisoria dal gestore idrico

Redazione

16 Dicembre 2020 12:22

Il Commissario straordinario e liquidatore dell’Ato Idrico di Caltanissetta Duilio Alongi cha ottemperato agli obblighi relativi al metodo tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023). Sulla base dell’applicazione di tale metodologia e dopo una lunga e complessa trattativa che ha visto coinvolti per la prima volta nello stesso tavolo l’Ato Idrico, l’Ati Caltanissetta con il Presidente Massimiliano Conti e Caltaqua, all’unanimità di tutti gli attori coinvolti, sono stati aggiornati i moltiplicatori tariffari e ridefiniti i relativi incrementi annuali delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per l’ambito di Caltanissetta. A seguito di tale rimodulazione, tutti gli utenti beneficeranno di un conguaglio a loro favore in bolletta, in quanto l’incremento tariffario determinato per l’anno 2020 è del 4,2% inferiore rispetto a quello finora applicato in misura provvisoria dal Gestore sulla base del PEF vigente alla data del 1.1.2020 e oggi rideterminato alla luce delle nuove disposizioni ARERA. L’andamento decrescente degli incrementi tariffari di questi ultimi anni lascia intravedere un percorso di definizione di una tariffa che possa assicurare l’equilibrio economico e finanziario della gestione del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto delle prescrizioni normative, e nel contempo stabilizzarsi a un valore costante, garantendo un continuo miglioramento del servizio. Tra gli altri adempimenti previsti dalla delibera sopra citata, si è provveduto, come da legge, all’approvazione di un nuovo Piano degli interventi che prevede importanti investimenti finanziati in parte con interventi pubblici e in parte con fondi privati dal Gestore e che si auspica non troveranno più impedimenti nella mancata operatività dell’ATI idrica, ormai di imminente entrata a regime. Un notevole traguardo raggiunto, su cui il Commissario Duilio Alongi, congiuntamente al Presidente dell’ATI Conti, ha fin da subito lavorato assiduamente, che premia la sinergia con cui tutti gli intervenuti hanno collaborato fattivamente, per giungere al risultato auspicato ed ottenuto, che ha come conseguenza immediata il conguaglio di cui beneficeranno gli utenti del territorio della provincia di Caltanissetta. Un plauso a tutto il personale dell’ATO CL 6, con in testa la dott.ssa Ilaria Russo, per la professionalità e l’abnegazione con cui ha lavorato su questo fronte

Il Commissario straordinario e liquidatore dell’Ato Idrico di Caltanissetta Duilio Alongi cha ottemperato agli obblighi relativi al metodo tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023). Sulla base dell’applicazione di tale metodologia e dopo una lunga e complessa trattativa che ha visto coinvolti per la prima volta nello stesso tavolo l’Ato Idrico, l’Ati Caltanissetta con il Presidente Massimiliano Conti e Caltaqua, all’unanimità di tutti gli attori coinvolti, sono stati aggiornati i moltiplicatori tariffari e ridefiniti i relativi incrementi annuali delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per l’ambito di Caltanissetta. A seguito di tale rimodulazione, tutti gli utenti beneficeranno di un conguaglio a loro favore in bolletta, in quanto l’incremento tariffario determinato per l’anno 2020 è del 4,2% inferiore rispetto a quello finora applicato in misura provvisoria dal Gestore sulla base del PEF vigente alla data del 1.1.2020 e oggi rideterminato alla luce delle nuove disposizioni ARERA. L’andamento decrescente degli incrementi tariffari di questi ultimi anni lascia intravedere un percorso di definizione di una tariffa che possa assicurare l’equilibrio economico e finanziario della gestione del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto delle prescrizioni normative, e nel contempo stabilizzarsi a un valore costante, garantendo un continuo miglioramento del servizio. Tra gli altri adempimenti previsti dalla delibera sopra citata, si è provveduto, come da legge, all’approvazione di un nuovo Piano degli interventi che prevede importanti investimenti finanziati in parte con interventi pubblici e in parte con fondi privati dal Gestore e che si auspica non troveranno più impedimenti nella mancata operatività dell’ATI idrica, ormai di imminente entrata a regime. Un notevole traguardo raggiunto, su cui il Commissario Duilio Alongi, congiuntamente al Presidente dell’ATI Conti, ha fin da subito lavorato assiduamente, che premia la sinergia con cui tutti gli intervenuti hanno collaborato fattivamente, per giungere al risultato auspicato ed ottenuto, che ha come conseguenza immediata il conguaglio di cui beneficeranno gli utenti del territorio della provincia di Caltanissetta. Un plauso a tutto il personale dell’ATO CL 6, con in testa la dott.ssa Ilaria Russo, per la professionalità e l’abnegazione con cui ha lavorato su questo fronte

News Successiva Il Covid-19 non uccide nello stesso modo nelle diverse Regioni italiane: ecco dove vi sono stati più decessi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare