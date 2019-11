Acqua alta a Venezia, donna cammina nuda per non rovinare pantaloni e stivali

Attualita 485

Mentre a Venezia è piena emergenza, c'è una foto che sta facendo il giro del web e che è diventata simbolo dei momenti drammatici che sta vivendo la città

Mentre Venezia ancora sta combattendo contro l'acqua alta, i veneziani non perdono comunque il loro caratteristico senso dell'umorismo un po' libertino. E così, una foto, è diventata il simbolo di questa difficile giornata: una donna che cammina in una calle allagata e che per non rovinare i pantaloni e gli stivali decide di affrontare l'acqua in mutande. Un fotoreporter la immortala e quelle natiche fanno il giro del web al grido: "Siamo rimasti così, in mutande".

