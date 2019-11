Cronaca 900

Accusato di aver inveito contro i carabinieri mentre zappava un terreno non suo: assolto agricoltore di Mussomeli

Tutto ha avuto inizio una mattina di fine maggio del 2017 quando il 55enne, che in passato non aveva mai avuto buoni rapporti con il proprietario del terreno confinante, aveva cominciato a zappare la terra

Rita Cinardi

07 Novembre 2019 09:23

Assolto Mario Spoto il 55enne di Mussomeli che il 26 maggio del 2017 era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri. Il pm aveva chiesto per l'agricoltore, difeso dall'avvocato Massimiliano Bellini, la pena di 7 mesi ma per il giudice Giulia Calafiore l'uomo è innocente e così è arrivata l'assoluzione. Spoto si era reso protagonista di un episodio quanto meno singolare. Tutto ha avuto inizio una mattina di fine maggio del 2017 quando il 55enne, che in passato non aveva mai avuto buoni rapporti con il proprietario del terreno confinante, aveva cominciato a zappare la terra. Peccato però che il terreno non fosse il suo cosa che aveva scatenato l'ira del vicino che aveva contattato i carabinieri. Giunti sul posto i militari avevano intimato al 55enne di posare la zappa e di spostarsi nel suo terreno. E fu così che la prima zappa gli era stata sequestrata. Ma l'alacre agricoltore non si era dato per vinto ed ecco che poco dopo, quando i carabinieri erano appena andati via, aveva ripreso una seconda zappa tornando a lavorare la terra nello stesso punto di prima. Di nuovo il ritorno dei carabinieri e il sequestro della seconda zappa all'agguerrito agricoltore che non voleva saperne di consegnargliela. Così ancora per una terza volta. Finite le tre zappe il 55enne si era armato di bastone e, utilizzandolo come fosse una zappa, si era rifiondato sul terreno del vicino. A quel punto i carabinieri, nuovamente tornati sul posto, avevano arrestato l'uomo che inveendo contro di loro aveva continuato a sostenere fino all'ultimo che il terreno era suo e faceva quello che voleva. Oggi per lui è arrivata l'assoluzione.

