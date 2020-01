Salute 1741

Accusa forti dolori addominali e a 12 anni scopre di essere incinta, adesso è in ospedale

Dagli esami è emersa la gravidanza e a quel punto il personale sanitario ha allertato gli investigatori e i servizi sociali

Redazione

20 Gennaio 2020 17:27

Accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia per dolori addominali, una dodicenne di origini straniere è risultata incinta di diversi mesi. Sono in corso accertamenti da parte della polizia coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni per chiarire i contorni della vicenda così come riportano i giornali e alcuni media locali.

La ragazza è ospitata a Perugia da alcuni parenti ed è arrivata in ospedale accompagnata da un fratello. Dagli esami è emersa la gravidanza e a quel punto il personale sanitario ha allertato gli investigatori e i servizi sociali.

Gli accertamenti vengono condotti nel massimo riserbo. Riguarderebbero anche un certificato medico stilato nei mesi scorsi nel Paese d'origine dell'adolescente dopo una visita dalla quale non era emersa la gravidanza.

