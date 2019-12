Eventi 444

Acceso l'albero di Natale a Caltanissetta: a donarlo il fabbro Angelo Gangi. Il ricavato a una comunità

"Quest’albero - ha detto Gangi - sarà dinamico nella sua altezza, il segnale che vogliamo dare è che potrà crescere con la città"

Redazione

08 Dicembre 2019 08:39

Anche Caltanissetta ha il suo albero di Natale. L'accensione è avvenuta ieri pomeriggio in piazza Garibaldi. Non l'albero tradizionale ma una struttura in ferro alta 8 metri e 20 centimetri donata alla città dal fabbro Angelo Gangi. Sì perché i soldi che il Comune pagherà per i materiali (visto che la manodopera era volontaria) saranno interamente donati dall'artigiano all’associazione Voglia di Vivere onlus che gestisce la comunità per minori Rocco Chinnici. "Quest’albero - ha detto Gangi - sarà dinamico nella sua altezza, il segnale che vogliamo dare è che potrà crescere con la città. Ogni anno aggiungeremo un modulo per farlo crescere". La struttura, infatti, è modulabile e ogni anno potranno essere aggiunte nuove parti. L’allestimento luminoso dell’albero è stato progettato dai ragazzi del corso per operatori elettrici del Cirs, il centro di formazione che ha animato il pomeriggio di ieri con la partecipazione dei ragazzi dei vari corsi di estetica e per acconciatori che hanno fatto il trucca bimbi

Anche Caltanissetta ha il suo albero di Natale. L'accensione è avvenuta ieri pomeriggio in piazza Garibaldi. Non l'albero tradizionale ma una struttura in ferro alta 8 metri e 20 centimetri donata alla città dal fabbro Angelo Gangi. Sì perché i soldi che il Comune pagherà per i materiali (visto che la manodopera era volontaria) saranno interamente donati dall'artigiano all’associazione Voglia di Vivere onlus che gestisce la comunità per minori Rocco Chinnici. "Quest’albero - ha detto Gangi - sarà dinamico nella sua altezza, il segnale che vogliamo dare è che potrà crescere con la città. Ogni anno aggiungeremo un modulo per farlo crescere". La struttura, infatti, è modulabile e ogni anno potranno essere aggiunte nuove parti. L’allestimento luminoso dell’albero è stato progettato dai ragazzi del corso per operatori elettrici del Cirs, il centro di formazione che ha animato il pomeriggio di ieri con la partecipazione dei ragazzi dei vari corsi di estetica e per acconciatori che hanno fatto il trucca bimbi

Notte Nazionale dei Licei: a Caltanissetta gli studenti del "Manzoni-Juvara" si esibiranno in performance letterarie, artistiche e musicali

News Successiva "Natale in rosa" a Caltanissetta. Primo appuntamento con i Gospel Must Chorus, formazione tutta al femminile

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare