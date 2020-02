Cronaca 134

Accede al profilo Facebook del suo ex per leggere i messaggi privati, condannata una 41enne

La donna avrebbe anche copiato i messaggi per poi diffonderli pubblicamente sull'account dell'uomo

Redazione

02 Febbraio 2020 16:51

Condannata a 7 mesi di reclusione per avere effuato l'accesso al profilo Facebook del suo ex. Una donna di 41 anni, originaria di Ragusa, è finita sotto processo e condannata essere entrata nel profilo social dell'ex compagno e leggere così i messaggi privati dell’uomo.Ma non solo. La donna avrebbe anche copiato i messaggi per poi diffonderli pubblicamente sull'account dell'uomo. I giudici le hanno inflitto una pena di 7 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore delle parti civili per complessivi 4 mila euro.



