Abbeveratoi a Caltanissetta, l'ex assessore Tumminelli replica ad Aiello: "Debito estinto pochi mesi fa"

Pubblichiamo la nota inviata dall'ex assessore della giunta Ruvolo, Giuseppe Tumminelli, sull'interrogazione presentata dal consigliere comunale Oscar Aiello

Redazione

04 Giugno 2019 08:55

In merito all’interrogazione presentata dal consigliere Aiello circa la messa in funzione degli abbeveratoi siti in c/da Pesacazzo e sulla ex 122 bis, si evidenzia che la precedente Amministrazione ha estinto pochi mesi fa il debito di alcune migliaia di Euro nei confronti di Siciliacque SPA (debito contratto alcuni anni prima), motivo per il quale era stata sospesa l’erogazione dell’acqua negli abbeveratoi comunali. Quindi, è stata già data disposizione all’ufficio tecnico di provvedere alla richiesta per la riattivazione dei contatori presso il fornitore.Tanto si doveva per una maggiore chiarezza di informazione.



