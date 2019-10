Attualita 188

Abbattimento delle barriere architettoniche, a Delia gli ascensori di una scuola e del Comune verranno adeguati

L'ascensore del palazzo municipale verrà sostituito mentre quello della scuola media verrà adeguato e messo in esercizio con un intervento di manutenzione straordinaria

Redazione

25 Ottobre 2019 16:32

Gli ascensori del palazzo municipale e della scuola media “L. Russo” verranno a breve adeguati alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.Il comune beneficiario di un contributo di 50 mila euro.

L’ascensore del palazzo municipale verrà sostituito mentre quello della scuola media verrà adeguato e messo in esercizio con un intervento di manutenzione straordinaria.

I due impianti sono in disuso poiché soggetti ad anomalie di funzionamento e perché mostrano ormai i segni del tempo.

La volontà dell’amministrazione – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – è di procedere subito per potere utilizzare il contributo ministeriale assegnato.

Sulla base di una direttiva sindacale dei giorni scorsi, il responsabile settore tecnico sez. Lavori pubblici, geom. Luigi Lucchese, nominato responsabile unico del procedimento (Rup), ha avviato quindi l’iter burocratico, incaricando l’ing. Pietro Giannone per la redazione del progetto e per la realizzazione degli interventi previsti che dovranno iniziare entro il 31 ottobre 2019.

L’importo complessivo, approvato dalla giunta municipale, in via amministrativa, è di € 49.819,09.

Per il sindaco Gianfilippo Bancheri si tratta di <<interventi concreti per i cittadini con disabilità perché possano partecipare in autonomia alla vita sociale e non corrano il rischio d’isolamento. I cittadini con disabilità sono sempre al centro dell’attenzione delle istituzioni e dell’amministrazione comunale. Un altro piccolo passo per costruire una società a misura d’uomo e qualitativamente migliore>>.



Gli ascensori del palazzo municipale e della scuola media “L. Russo” verranno a breve adeguati alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.Il comune beneficiario di un contributo di 50 mila euro.

L’ascensore del palazzo municipale verrà sostituito mentre quello della scuola media verrà adeguato e messo in esercizio con un intervento di manutenzione straordinaria.

I due impianti sono in disuso poiché soggetti ad anomalie di funzionamento e perché mostrano ormai i segni del tempo.

La volontà dell’amministrazione – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – è di procedere subito per potere utilizzare il contributo ministeriale assegnato.

Sulla base di una direttiva sindacale dei giorni scorsi, il responsabile settore tecnico sez. Lavori pubblici, geom. Luigi Lucchese, nominato responsabile unico del procedimento (Rup), ha avviato quindi l’iter burocratico, incaricando l’ing. Pietro Giannone per la redazione del progetto e per la realizzazione degli interventi previsti che dovranno iniziare entro il 31 ottobre 2019.

L’importo complessivo, approvato dalla giunta municipale, in via amministrativa, è di € 49.819,09.

Per il sindaco Gianfilippo Bancheri si tratta di <<interventi concreti per i cittadini con disabilità perché possano partecipare in autonomia alla vita sociale e non corrano il rischio d’isolamento. I cittadini con disabilità sono sempre al centro dell’attenzione delle istituzioni e dell’amministrazione comunale. Un altro piccolo passo per costruire una società a misura d’uomo e qualitativamente migliore>>.



News Successiva Viabilità, si sboccano i lavori per la manutenzione della Delia - Serradifalco, siglata la convenzione con Anas

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews