Cronaca 1233

A19: scontro tra auto e mezzo pesante tra Caltanissetta e Enna

L'incidente è avvenuto su un tratto attualmente a doppio senso di circolazione per cantiere in attività sulla carreggiata opposta

Redazione

09 Luglio 2020 13:51

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è attualmente bloccato tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione su un tratto attualmente a doppio senso di circolazione per cantiere in attività sulla carreggiata opposta.



Sul posto sono diretti gli uomini della Polstrada e dei Vigili del Fuoco, oltre al personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.



