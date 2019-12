Politica 965

A19 interrotta per camion e bus, disagi per i tir sulle trazzere. Giammusso scrive al viceministro

Il viadotto Cannatello è stato interdetto dall'Anas ai mezzi pesanti perché considerato instabile e insicuro

Redazione

22 Dicembre 2019 10:19

"Stamattina - scrive Arialdo Giammusso - ho inviato un messaggio al Presidente della Regione Nello Musumeci ed al Viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri per segnalare la insostenibile situazione della viabilità sulla strada su cui vengono deviati i mezzi pesanti provenienti da Palermo allo svincolo autostradale di Resuttano. I mezzi pesanti, gli autotrasportatori, cioè coloro che ci portano tutto ciò di cui abbiamo di bisogno fino a casa nostra, coloro che contribuiscono in maniera determinante allo sviluppo della nostra Isola, sono costretti a mettere in pericolo merci, autocarri e persone perché costretti a transitare su una mulattiera. Mi domando: “quando predispongono questi percorsi alternativi qualcuno si reca a controllarli prima? Qualcuno verifica se un mezzo pesante può transitarli?”. In questo modo non vale più nemmeno la pena di parlare di sviluppo, investimenti, sacrifici. Tutto viene reso vano dalla incompetenza che pervade dentro la pubblica amministrazione".

"Stamattina - scrive Arialdo Giammusso - ho inviato un messaggio al Presidente della Regione Nello Musumeci ed al Viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri per segnalare la insostenibile situazione della viabilità sulla strada su cui vengono deviati i mezzi pesanti provenienti da Palermo allo svincolo autostradale di Resuttano. I mezzi pesanti, gli autotrasportatori, cioè coloro che ci portano tutto ciò di cui abbiamo di bisogno fino a casa nostra, coloro che contribuiscono in maniera determinante allo sviluppo della nostra Isola, sono costretti a mettere in pericolo merci, autocarri e persone perché costretti a transitare su una mulattiera. Mi domando: “quando predispongono questi percorsi alternativi qualcuno si reca a controllarli prima? Qualcuno verifica se un mezzo pesante può transitarli?”. In questo modo non vale più nemmeno la pena di parlare di sviluppo, investimenti, sacrifici. Tutto viene reso vano dalla incompetenza che pervade dentro la pubblica amministrazione".

News Successiva Bossi al Congresso di Salvini: "Aiutare quelli del Sud, altrimenti straripano come l'Africa"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare