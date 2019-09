Attualita 139

A Villalba disponibile un ufficio postale mobile, la sede fissa rimarrà chiusa fino al 17 ottobre

In attesa che vengano completati i lavori dell'attuale sede, Poste Italiane ha messo a disposizione un altro ufficio aperto tutti i giorni

Redazione

16 Settembre 2019 16:25

Poste Italiane comunica che da oggi è disponibile nel comune di Villalba un Ufficio Postale Mobile in via Piave che garantirà ai cittadini tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della posta inesitata.L’Ufficio Postale Mobile è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, in sostituzione della sede antistante chiusa fino al prossimo 17 ottobre per lavori interni.



