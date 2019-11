Eventi 286

A Sommatino posa della prima pietra per la realizzazione del parco Robinson

Il progetto rientra nell’ambito dell’iniziativa di Democrazia Partecipativa del Comune di Sommatino

Redazione

22 Novembre 2019 09:21

Ieri, l’assessore alle politiche sociali Lucia Crapanzano, ha consegnato al Rotary Club Valle del Salso, i lavori per la realizzazione del Parco Robinson nell’ambito del progetto “Tutti nel parco, il verde come momento d’inclusione” che è risultato vincitore alla “competizione” elettorale dello scorso luglio.

La consegna è avvenuta alla presenza del Presidente del Rotary Club Luigi Loggia, del direttore dei lavori e socio del Club Calogero Vendra, del delegato del Club Luigi Galante e della signora Di Franco, amministratrice della ditta Edilsommy 2011 srl , aggiudicataria dei lavori.



Alla breve cerimonia, ha fatto seguito la simbolica “posa della prima pietra” durante la quale il presidente del Rotary e il socio Galate si sono cimentati con piccone e pala e hanno dato ufficialmente avvio ai lavori.



Il dott. Loggia ha ringraziato l’amministrazione comunale per la collaborazione e il direttore dei lavori per l’attività di predisposizione amministrativa.



Adesso, comincia la corsa contro il tempo. L’ultimazione dei I lavori è prevista per la fine dell’anno!







Ieri, l’assessore alle politiche sociali Lucia Crapanzano, ha consegnato al Rotary Club Valle del Salso, i lavori per la realizzazione del Parco Robinson nell’ambito del progetto “Tutti nel parco, il verde come momento d’inclusione” che è risultato vincitore alla “competizione” elettorale dello scorso luglio.

La consegna è avvenuta alla presenza del Presidente del Rotary Club Luigi Loggia, del direttore dei lavori e socio del Club Calogero Vendra, del delegato del Club Luigi Galante e della signora Di Franco, amministratrice della ditta Edilsommy 2011 srl , aggiudicataria dei lavori.



Alla breve cerimonia, ha fatto seguito la simbolica “posa della prima pietra” durante la quale il presidente del Rotary e il socio Galate si sono cimentati con piccone e pala e hanno dato ufficialmente avvio ai lavori.



Il dott. Loggia ha ringraziato l’amministrazione comunale per la collaborazione e il direttore dei lavori per l’attività di predisposizione amministrativa.



Adesso, comincia la corsa contro il tempo. L’ultimazione dei I lavori è prevista per la fine dell’anno!







News Successiva "La questione di Gerusalemme nell'intreccio del Medio Oriente": un convegno a Sommatino

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare