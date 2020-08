Cronaca 731

A Siracusa donna muore per legionella: attivata analisi epidemiologica dei luoghi frequentati

Non è possibile al momento utilizzare l’aria condizionata o l’acqua al Palazzo di giustizia dove la donna lavorava

Redazione

03 Agosto 2020 22:13

Una donna è morta questa mattina all’ospedale Umberto I di Siracusa per legionella. Si tratta di un ufficiale giudiziario del Tribunale di Siracusa. Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Siracusa ha subito attivato le procedure previste dai protocolli partendo dall’analisi epidemiologica nei luoghi frequentati dalla vittima per individuare dove l’infezione batterica che interessa prevalentemente l’apparato respiratorio avrebbe avuto origine e il campionamento nelle reti idriche e negli impianti di condizionamento.Non è possibile al momento utilizzare l’aria condizionata o l’acqua al Palazzo di giustizia. Sembra che la vittima abbia trascorso un periodo fuori Siracusa.

La legionella è un genere di batteri gram-negativi aerobi. La legionella deve il nome all'epidemia acuta che nell'estate del 1976 colpì un gruppo di veterani della American Legion riuniti in un albergo di Philadelphia causando ben 34 morti su 221 contagiati (erano presenti oltre 4.000 veterani), con eziologia ignota a quel tempo; solo in seguito si scoprì che la malattia era stata causata da un batterio, denominato legionella, che fu isolato nel gennaio del 1977 nell'impianto di condizionamento dell'hotel dove i veterani avevano soggiornato.



