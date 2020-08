Politica 191

A Serradifalco il 23 e 24 agosto la Festa de l'Unità provinciale di Caltanissetta: il programma

In entrambi i giorni sono previsti stand di street food ed eventi musicali

Redazione

22 Agosto 2020 17:54

Domenica 23 e lunedì 24 agosto si terrà presso la Villa comunale giudice Rosario Livatino di Serradifalco la festa de l’unità provinciale di Caltanissetta.Il Partito Democratico e i Giovani Democratici della provincia nissena hanno lavorato per due giorni intensi di dibattiti, proposte e idee, in una festa che è stata intitolata: “Giorni e stagioni a misura dei nostri sogni”.

L’inizio è previsto domenica alle ore 18 con i saluti di Peppe Di Cristina, Segretario Provinciale PD di Caltanissetta, Annalisa Petitto, Presidente dell'assemblea provinciale PD e Anthony Emanuele Barbagallo, SEGRETARIO REGIONALE PD.

Seguiranno gli incontri dei Giovani Democratici, con Gabriele Amico, Vice Segretario provinciale PD Caltanissetta, Marco Andaloro, Segretario Provinciale GD ed Elisa Carbone, Commissario regionale GD, che presenteranno la giornata denominata GD:"IL CORAGGIO DI RESTARE".

Successivamente i tre tavoli di dibattiti:

DIRITTI CIVILI: IL CORAGGIO DI LOTTARE Ore 19:00

- Claudia Cammarata, Centro Culturale delle Donne "Felicia Bartolotta Impastato",

- Verdiana Morreale, Assistente di ricerca imprese e diritti umani dell'Università di Pisa;

- Fausto Melluso, Mediterranea Saving Humans e Consigliere Comunale di Palermo;

- Luigi Tabita, Componente direzione regionale PD

Modera Greta Tassone, GD di Caltanissetta

IL FUTURO E' QUI: IMPRESE E INNOVAZIONE IN SICILIA, Ore 20:00

- Marco Tonno Iacona, imprenditore digitale;

- Eduardo Capobianco, imprenditore e Vice Segretario provinciale GD;

- Andrea Chiabra, Componente direzione regionale PD;

- Gianfranco Lombardo, Imprenditore azienda vitivinicola;

- Paolo Petralia, Assessore allo sport, innovazione, relazioni internazionali e politiche giovanili del Comune di Palermo

Modera Mattia Cammarata, Segretario GD di San Cataldo

GIUSTO E SOSTENIBILE, IL FUTURO CHE VOGLIAMO, Ore 21:00

- Ennio Bonfanti, WWF Caltanissetta

- Leonardo Burgio, Sindaco di Serradifalco;

- Ivo Cigna, Legambiente Caltanissetta;

- Gina Tortorici, LIPU Serradifalco

Modera Daniele Territo, Segretario PD di Serradifalco

Lunedì 24 agosto la festa de l’unità, sempre presso la Villa Livatino di Serradifalco, si aprirà alle 18:00 con la tavola rotonda “Il buon lavoro produce lavoro” con i seguenti ospiti:

- Saluti: Carlo Vagginelli, Vincenzo Barrile, Federica Giorgio, Giancarlo La Rocca

- Massimo Arena, Consulente giuridico MISE;

- Sebastiano Cappuccio, Segretario generale CISL;

- Emanuele Gallo, Segretario provinciale CISL Caltanissetta;

- Ignazio Giudice, Segretario provinciale CGIL Caltanissetta;

- Salvatore Guttilla, Segreteria provinciale UIL Caltanissetta;

- Alfio Mannino, Segretario Generale CGIL Sicilia;

- Martina Riggi, Segretaria PD San Cataldo

Modera Amanda Minoia

Alle 19:30 la manifestazione di chiusura con il Segretario regionale PD Anthony Barbagallo, l’On. Carmelo miceli, componente della segreteria nazionale PD, l’On. Giuseppe Arancio deputato ARS, Elisa Carbone, componente della segreteria regionale PD, Peppe Di Cristina segretario provinciale PD, Annalisa Petitto Presidente dell’assemblea provinciale, Marco Andaloro segretario provinciale GD e Daniele Territo segretario Pd di Serradifalco.

Alle 20:15 la festa terminerà con l’intervista da parte di Alan David Scifo al Ministro per il Sud e la coesione territoriale Peppe Provenzano.

In entrambi i giorni sono previsti stand di street food ed eventi musicali a cura di Luigi Petix, il 23 "IT'S YOUR PARTY" selezione musicale a cura di Gioele Calabrese e il 24 "CHE BEL VENTO", concerto di Franco Sodano e dei Venunovu.

Il Partito Democratico e i Giovani Democratici della provincia di Caltanissetta invitano tutti i cittadini, le associazioni di categoria e le organizzazioni a partecipare, nel pieno rispetto delle norme di prevenzione dei contagi. In particolare è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento personale.

Il Segretario provinciale del Partito Democratico

Peppe Di Cristina

Il Segretario provinciale dei Giovani Democratici

Marco Andaloro



Domenica 23 e lunedì 24 agosto si terrà presso la Villa comunale giudice Rosario Livatino di Serradifalco la festa de l’unità provinciale di Caltanissetta.Il Partito Democratico e i Giovani Democratici della provincia nissena hanno lavorato per due giorni intensi di dibattiti, proposte e idee, in una festa che è stata intitolata: “Giorni e stagioni a misura dei nostri sogni”.

L’inizio è previsto domenica alle ore 18 con i saluti di Peppe Di Cristina, Segretario Provinciale PD di Caltanissetta, Annalisa Petitto, Presidente dell'assemblea provinciale PD e Anthony Emanuele Barbagallo, SEGRETARIO REGIONALE PD.

Seguiranno gli incontri dei Giovani Democratici, con Gabriele Amico, Vice Segretario provinciale PD Caltanissetta, Marco Andaloro, Segretario Provinciale GD ed Elisa Carbone, Commissario regionale GD, che presenteranno la giornata denominata GD:"IL CORAGGIO DI RESTARE".

Successivamente i tre tavoli di dibattiti:

DIRITTI CIVILI: IL CORAGGIO DI LOTTARE Ore 19:00

- Claudia Cammarata, Centro Culturale delle Donne "Felicia Bartolotta Impastato",

- Verdiana Morreale, Assistente di ricerca imprese e diritti umani dell'Università di Pisa;

- Fausto Melluso, Mediterranea Saving Humans e Consigliere Comunale di Palermo;

- Luigi Tabita, Componente direzione regionale PD

Modera Greta Tassone, GD di Caltanissetta

IL FUTURO E' QUI: IMPRESE E INNOVAZIONE IN SICILIA, Ore 20:00

- Marco Tonno Iacona, imprenditore digitale;

- Eduardo Capobianco, imprenditore e Vice Segretario provinciale GD;

- Andrea Chiabra, Componente direzione regionale PD;

- Gianfranco Lombardo, Imprenditore azienda vitivinicola;

- Paolo Petralia, Assessore allo sport, innovazione, relazioni internazionali e politiche giovanili del Comune di Palermo

Modera Mattia Cammarata, Segretario GD di San Cataldo

GIUSTO E SOSTENIBILE, IL FUTURO CHE VOGLIAMO, Ore 21:00

- Ennio Bonfanti, WWF Caltanissetta

- Leonardo Burgio, Sindaco di Serradifalco;

- Ivo Cigna, Legambiente Caltanissetta;

- Gina Tortorici, LIPU Serradifalco

Modera Daniele Territo, Segretario PD di Serradifalco

Lunedì 24 agosto la festa de l’unità, sempre presso la Villa Livatino di Serradifalco, si aprirà alle 18:00 con la tavola rotonda “Il buon lavoro produce lavoro” con i seguenti ospiti:

- Saluti: Carlo Vagginelli, Vincenzo Barrile, Federica Giorgio, Giancarlo La Rocca

- Massimo Arena, Consulente giuridico MISE;

- Sebastiano Cappuccio, Segretario generale CISL;

- Emanuele Gallo, Segretario provinciale CISL Caltanissetta;

- Ignazio Giudice, Segretario provinciale CGIL Caltanissetta;

- Salvatore Guttilla, Segreteria provinciale UIL Caltanissetta;

- Alfio Mannino, Segretario Generale CGIL Sicilia;

- Martina Riggi, Segretaria PD San Cataldo

Modera Amanda Minoia

Alle 19:30 la manifestazione di chiusura con il Segretario regionale PD Anthony Barbagallo, l’On. Carmelo miceli, componente della segreteria nazionale PD, l’On. Giuseppe Arancio deputato ARS, Elisa Carbone, componente della segreteria regionale PD, Peppe Di Cristina segretario provinciale PD, Annalisa Petitto Presidente dell’assemblea provinciale, Marco Andaloro segretario provinciale GD e Daniele Territo segretario Pd di Serradifalco.

Alle 20:15 la festa terminerà con l’intervista da parte di Alan David Scifo al Ministro per il Sud e la coesione territoriale Peppe Provenzano.

In entrambi i giorni sono previsti stand di street food ed eventi musicali a cura di Luigi Petix, il 23 "IT'S YOUR PARTY" selezione musicale a cura di Gioele Calabrese e il 24 "CHE BEL VENTO", concerto di Franco Sodano e dei Venunovu.

Il Partito Democratico e i Giovani Democratici della provincia di Caltanissetta invitano tutti i cittadini, le associazioni di categoria e le organizzazioni a partecipare, nel pieno rispetto delle norme di prevenzione dei contagi. In particolare è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento personale.

Il Segretario provinciale del Partito Democratico

Peppe Di Cristina

Il Segretario provinciale dei Giovani Democratici

Marco Andaloro



News Successiva Coronavirus, altri 38 migranti positivi a Lampedusa. Musumeci: "Perchè il governo non chiude i porti?"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare