Eventi 172

"A scuola con il Rotary", raccolta fondi per acquistare libri da destinare agli studenti di Caltanissetta

I ragazzi vivono nei quartieri del centro storico di Caltanissetta e in particolare a San Giuseppe, Angeli, Provvidenza e del Villaggio Santa Barbara

Redazione

20 Settembre 2020 13:17

Può una pizza consumata in compagnia con amici trasformarsi in concreto aiuto per la comunità? La risposta è nel successo della manifestazione organizzata a Settembre dal Club Rotary di Caltanissetta, guidato per l’anno in corso dalla presidente Marcella Milia, intitolata “ A scuola con il Rotary”, iniziativa che questo anno ha raggiunto la quarta edizione.Utilizzando la comunicazione sui social , più di 100 persone si sono ritrovate, nel rispetto delle normative anti COVID, in un noto agriturismo nisseno, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, per raccogliere fondi destinati all’acquisto di libri di testo per i ragazzi delle scuole di Caltanissetta dei quartieri del centro storico di Caltanissetta San Giuseppe, Angeli, Provvidenza e del Villaggio Santa Barbara.

Protagonisti di questa bella iniziativa sono stati, oltre i soci del Rotary Club di Caltanissetta, il preside dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto” Mario Cassetti ed i professori delle scuole medie cittadine, che con la loro partecipazione hanno voluto dimostrare la loro solidarietà agli alunni meno fortunati e ribadire il ruolo fondamentale della scuola nella lotta alla povertà e all’emarginazione sociale specialmente in questo momento difficile della pandemia.

Nel breve discorso iniziale Marcella Milia ha voluto ricordare che i club Rotary non fanno beneficenza, ma attività di servizio strutturate in progetti che possono portare beneficio alle comunità locali e solo in via secondaria ad erogare aiuti monetari diretti.

Il successo della manifestazione è stato ribadito nell’incontro con il preside Cassetti, , tenutosi dopo la manifestazione, durante il quale i fondi raccolti, tramutati in buoni per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico e sanitario per i plessi dell’Istituto Vittorio Veneto: Angeli, San Giusto, Santa Domenica e sono stati consegnati alla scuola.

Dopo , la presidente ed un gruppo di soci del Rotary Club , ha voluto incontrare il parroco della Chiesa San Giuseppe, padre Massimiliano Novembre, in prima linea nella lotta alla povertà ed all’emarginazione, donando materiale sanitario ed igienico messo generosamente a disposizione dalla dirigente della catena di supermercati Acqua e Sapone, Laura Leto.

L’incontro ha voluto anche sigillare un patto di collaborazione tra scuole cittadine e Rotary che porterà a breve alla realizzazione di ulteriori progetti a favore degli alunni nisseni .







