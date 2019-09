Eventi 468

"A scuola col Rotary", al via a Caltanissetta una raccolta fondi per acquistare libri e kit scolastici

Il materiale acquistato sarà destinato agli alunni meno abbienti. Già questa sera si terrà una serata con l'attore comico Adriano Dell'Utri

19 Settembre 2019 17:27

Si intitola A SCUOLA COL ROTARY la manifestazione che, da tre anni a questa parte, i Club Service di Caltanissetta Rotary, Rotaract e Interact organizzano per raccogliere fondi allo scopo di aiutare i ragazzi e le ragazze meno abbienti, che frequentano le scuole di Caltanissetta, ad acquistare libri e kit scolastici. Ed a dimostrazione che i nisseni sono molto sensibili quando si parla e si agisce in tema di solidarietà, all’appello lanciato dai Club hanno risposto in maniera massiccia non solo i rotariani, ma soprattutto tantissimi cittadini di ogni età e stato sociale, che si sono dati appuntamento questa sera in un noto locale di Caltanissetta per una piacevole serata, allietata peraltro dalla satira frizzante e sempre attuale dell’attore comico Adriano Dell’Utri.Già negli anni passati questa iniziativa ha consentito a tantissime famiglie di essere sostenute nell’affrontare il peso della spesa scolastica e, in alcuni casi, il supporto ricevuto ha evitato addirittura che si verificassero casi di abbandono scolastico, non per cattiva volontà delle famiglie o dei giovani, ma proprio a causa del loro stato di indigenza.

L’attenzione del Rotary, Rotaract e Interact punta quindi - proprio all’ inizio dell’anno scolastico e durante il mese che il Rotary International dedica all’educazione scolastica - a fornire un servizio alla comunità che va a tutto vantaggio della formazione e della crescita culturale dei giovani nisseni.

Ma l’attenzione dei Club Rotary verso le nuove generazioni non si ferma qui. Altre iniziative, attraverso le quali si concretizzano le attività svolte in favore della formazione dei giovani, sono il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards, un programma formativo realizzato annualmente in tutti i Distretti Rotary del mondo allo scopo di consentire ai giovani partecipanti di sviluppare le proprie doti di leader, in maniera divertente incontrando coetanei provenienti da diverse località e con diverse esperienze culturali alle spalle) e lo SCABIO GIOVANI un programma che consente a giovani e meritevoli studenti delle scuole superiori di frequentare per un anno una analoga scuola superiore in un altro paese del mondo per migliorare le proprie conoscenze linguistiche e per imparare a vivere e a “destreggiarsi”, lontani dalle loro famiglie, in ambienti diversi da quelli a cui sono abituati, pur sempre nell’alveo protettivo della famiglia ospitante; nello stesso tempo le famiglie nissene accoglieranno giovani studenti stranieri in casa propria per consentire loro di fare a Caltanissetta una esperienza analoga a quella che i loro figli stanno facendo all’estero. Ad illustrare il programma SCAMBIO GIOVANI nel corso della serata sarà Orsola Cacicia, Presidente della competente Commissione Distrettuale Sicilia-Malta, affiancata da Irene Collerone, Delegata del RC di Caltanissetta per lo Scambio Giovani.



