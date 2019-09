Eventi 88

A San Cataldo va in scena la "Cavalleria Rusticana": sul palco la Giovane Orchestra Sicula

La manifestazione, prevista per il 7 settembre, sarà caratterizzata da un cast d'eccezione, scelto dalla Siciliarte Opera Management che ne curerà la direzione artistica

Redazione

04 Settembre 2019 16:23

Continuano i preparativi della Giovane Orchestra Sicula per la rappresentazione in forma scenica dell’opera “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni a San Cataldo, evento unico nel suo genere poiché testimonianza diretta di un ritorno della stagione operistica nel centro Sicilia dopo più di vent’anni. A dirigere l’orchestra e alla regia dell’intera manifestazione sarà Raimondo Capizzi, il giovane ventitreenne sancataldese che ormai da circa sette anni è impegnato attivamente nel favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel centro Sicilia. Anche grazie al prezioso contributo di talentuosi maestri e musicisti, la Giovane Orchestra Sicula, ormai orchestra sinfonica a tutti gli effetti, ad oggi risulta sempre più amata ed apprezzata non solo nel territorio, ma anche in gran parte d’Italia. La manifestazione, prevista per il giorno 7 settembre, sarà caratterizzata da un cast d’eccezione, scelto dalla Siciliarte Opera Management che ne curerà la direzione artistica, mentre altrettanto notabili saranno la presenza del Coro Lirico Mediterraneo e della Corale Polifonica Renzo Chinnici.Il costo del singolo biglietto sarà di 10 euro e questi potranno essere acquistati sia presso i punti vendita Mondadori Point, Parrucchieria Selina e Cartoleria Bartolozzi, che presso il botteghino la sera stessa della rappresentazione.



