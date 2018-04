Salute 224

A San Cataldo un convegno regionale sul "Trauma maggiore" organizzato dall'Assieu

Sul tema relazioneranno medici e infermieri tra i più noti nel campo della gestione complessa dei politraumatizzati

Redazione

03 Aprile 2018 19:54

Si terrà a San Cataldo il 12 e 13 aprile nell'auditorium "G.Saporito" della Bcc Toniolo il primo congresso regionale dal titolo "Il Trauma Maggiore" sulla gestione complessa del politraumatizzato, dal territorio all'intraospedaliero. Direttore del convengo l'infermiere Salvatore Macaluso, presidente il primario di Ortopedia dell'ospedale Sant'Elia Giuseppe Petrantoni. Il convegno è organizzato dall'A.S.S.I.E.U. (Associazione Scientifica Siciliana Infermieri d’Emergenza Urgenza).

"L’Assieu - scrive Salvatore Macaluso - è un’associazione Onlus nata a caltanissetta, fondata dal sottoscritto e da altri nove infermieri con una vasta esperienza in aree d’emergenza, lo scopo è di diventare fra qualche anno la “ casa” degli infermieri che operano nelle aree d’emergenza in tutta la regione siciliana ( 118, sale operatorie, terapie intensive, pronto soccorso, ed aree d’emergenza). Esiste da circa due anni e già ha varie iniziative a suo carico, due convegni sul tema “il bambimo e l’emergenza” a San Cataldo e Mussomeli, vari incontri con le scuole medie e superiori, (Mazzarino, Riesi, San Cataldo, Caltanissetta, Canicattì) con un format costruito dal team assieu dal titolo “A scuola imparando le manovre di primo soccorso”, tutto ciò in modo assolutamente gratuito, per sensibilizzare i ragazzi e i professori a sapere utilizzare le proprie mani e il defibrillatore in caso di arresto cardio circolatorio. Per cio che riugarda il convegno - continua Macaluso - per noi è il primissimo convegno Regionale, in questo caso dedicato alla gestione complessa del politraumatizzato dal territorio all’intraospedaliero. Cosa significa: i relatori parleranno di come si gestisce un trauma grave da quando succede l’evento fino a quando viene portato al DEA, come si tratta al pronto soccorso, la diagnostica, fino al trattamento in urgenza in sala operatoria o in rianimazione. La presentazione del convegno, da subito è stato apprezzato da tutte le figure sanitarie dell’isola, basti pensare che dopo 10 giorni vi erano più di 100 iscritti, questo perché? Perché i sanitari sono sensibili a questa tematica?Perché il trauma nei paesi occidentali è la terza causa di morte dopo le malattie cardio-vascolari e i tumori e la prima causa nella popolazione al di sotto dei 45 anni di età. Il trauma maggiore, inteso come quadro clinico caratterizzato da lesioni mono o polidistrettuale tali da rappresentare un rischio immediato o potenziale per le funzioni vitali, rappresenta una patologia ad alta complessità, i cui esiti in termini di mortalità e disabilità dipendono fortemente dal fattore tempo e dalla qualità degli interventi assistenziali, dal territorio fino alla stabilizzazione in ospedale. Appare quindi evidente l’importanza di conoscere ed applicare le corrette modalità di gestione del paziente politraumatizzato che giunge alle porte del pronto soccorso, sulla base delle nozioni ormai patrimonio comune e delle più recenti acquisizioni scientifiche. In tal senso lo sviluppo di sistemi integrati di assistenza per questa patologia, ha consentito il raggiungimento di risultati sia in termini di salvabilità delle vittime sia in termini di riduzione delle disabilità residue. Quindi il convegno risulta interessante anche perché i relatori e moderatori sono di assoluto valore tecnico scientifico a livello regionale e Nazionale. Sarà presente per la prima volta in Sicilia il dott. Mario Giosuè Balzanelli (presidente nazionale della SIS118 società Italiana sistema 118) scrittore di vari testi sull’emergenza, direttore della C.O 118 di Taranto e promotore della legge denominata “pronto soccorso a scuola”, già dal prossimo anno obbligatoria in tutte le scuole Italiane. Inoltre ci sarà il dott. Massimiliano Sorbello /anestesista dell’AOU Policlinico" Vittorio Emanuele" di Catania, uno dei maggiori esperti europei e coordinatore del gruppo di studio SIAARTI gestione delle vie aeree, il dott. Maurizo Raimondi, ASST Pavia, direttore U.OC di anestesia e terapia intensiva Oltrepò, Voghera, referente formazione regione Lombardia sul Trauma, dott. Guido Villa, anestesista, direzione sanitaria AREU HQ, Milano. Inoltre relazioneranno e sono state coinvolte tutte le Unita operative complesse dell’ospedale S.Elia (Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Chirurgia d’Urgenza, Ortopedia e Traumatologia, Pronto Soccorso , Terapia Intensiva, C.O118 CL). Inoltre relazioneranno infermieri dell’assieu, medici e infermieridi altri ospedali siciliani, Osp. Cannizzaro (catania) e Osp. Civico di palermo. I moderatori; saranno inoltre presenti i quattro direttori delle quattro centrali operative del 118 della Sicilia I.Bartoli CT, G.Misuraca (CL), F: Genco PA, D.Runci ME. Inoltre la prof.ssa Mariella Astuto (direttrice della scuola di specializzazione Policlinico universitari di Catania, il direttore A.Di Grande P.S CL, il dott. R Battaglia direttore NCH S.Elia, dott. M. Siracusa (Traumatologo osp. S.Elia), Inf. C. Alaimo C.O 118 cl. L’organizzazione è stata affidata alla promimpresa di S.Cataldo (CL)"



Si terrà a San Cataldo il 12 e 13 aprile nell'auditorium "G.Saporito" della Bcc Toniolo il primo congresso regionale dal titolo "Il Trauma Maggiore" sulla gestione complessa del politraumatizzato, dal territorio all'intraospedaliero. Direttore del convengo l'infermiere Salvatore Macaluso, presidente il primario di Ortopedia dell'ospedale Sant'Elia Giuseppe Petrantoni. Il convegno è organizzato dall'A.S.S.I.E.U. (Associazione Scientifica Siciliana Infermieri d’Emergenza Urgenza).

"L’Assieu - scrive Salvatore Macaluso - è un’associazione Onlus nata a caltanissetta, fondata dal sottoscritto e da altri nove infermieri con una vasta esperienza in aree d’emergenza, lo scopo è di diventare fra qualche anno la “ casa” degli infermieri che operano nelle aree d’emergenza in tutta la regione siciliana ( 118, sale operatorie, terapie intensive, pronto soccorso, ed aree d’emergenza). Esiste da circa due anni e già ha varie iniziative a suo carico, due convegni sul tema “il bambimo e l’emergenza” a San Cataldo e Mussomeli, vari incontri con le scuole medie e superiori, (Mazzarino, Riesi, San Cataldo, Caltanissetta, Canicattì) con un format costruito dal team assieu dal titolo “A scuola imparando le manovre di primo soccorso”, tutto ciò in modo assolutamente gratuito, per sensibilizzare i ragazzi e i professori a sapere utilizzare le proprie mani e il defibrillatore in caso di arresto cardio circolatorio. Per cio che riugarda il convegno - continua Macaluso - per noi è il primissimo convegno Regionale, in questo caso dedicato alla gestione complessa del politraumatizzato dal territorio all’intraospedaliero. Cosa significa: i relatori parleranno di come si gestisce un trauma grave da quando succede l’evento fino a quando viene portato al DEA, come si tratta al pronto soccorso, la diagnostica, fino al trattamento in urgenza in sala operatoria o in rianimazione. La presentazione del convegno, da subito è stato apprezzato da tutte le figure sanitarie dell’isola, basti pensare che dopo 10 giorni vi erano più di 100 iscritti, questo perché? Perché i sanitari sono sensibili a questa tematica?Perché il trauma nei paesi occidentali è la terza causa di morte dopo le malattie cardio-vascolari e i tumori e la prima causa nella popolazione al di sotto dei 45 anni di età. Il trauma maggiore, inteso come quadro clinico caratterizzato da lesioni mono o polidistrettuale tali da rappresentare un rischio immediato o potenziale per le funzioni vitali, rappresenta una patologia ad alta complessità, i cui esiti in termini di mortalità e disabilità dipendono fortemente dal fattore tempo e dalla qualità degli interventi assistenziali, dal territorio fino alla stabilizzazione in ospedale. Appare quindi evidente l’importanza di conoscere ed applicare le corrette modalità di gestione del paziente politraumatizzato che giunge alle porte del pronto soccorso, sulla base delle nozioni ormai patrimonio comune e delle più recenti acquisizioni scientifiche. In tal senso lo sviluppo di sistemi integrati di assistenza per questa patologia, ha consentito il raggiungimento di risultati sia in termini di salvabilità delle vittime sia in termini di riduzione delle disabilità residue. Quindi il convegno risulta interessante anche perché i relatori e moderatori sono di assoluto valore tecnico scientifico a livello regionale e Nazionale. Sarà presente per la prima volta in Sicilia il dott. Mario Giosuè Balzanelli (presidente nazionale della SIS118 società Italiana sistema 118) scrittore di vari testi sull’emergenza, direttore della C.O 118 di Taranto e promotore della legge denominata “pronto soccorso a scuola”, già dal prossimo anno obbligatoria in tutte le scuole Italiane. Inoltre ci sarà il dott. Massimiliano Sorbello /anestesista dell’AOU Policlinico" Vittorio Emanuele" di Catania, uno dei maggiori esperti europei e coordinatore del gruppo di studio SIAARTI gestione delle vie aeree, il dott. Maurizo Raimondi, ASST Pavia, direttore U.OC di anestesia e terapia intensiva Oltrepò, Voghera, referente formazione regione Lombardia sul Trauma, dott. Guido Villa, anestesista, direzione sanitaria AREU HQ, Milano. Inoltre relazioneranno e sono state coinvolte tutte le Unita operative complesse dell’ospedale S.Elia (Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Chirurgia d’Urgenza, Ortopedia e Traumatologia, Pronto Soccorso , Terapia Intensiva, C.O118 CL). Inoltre relazioneranno infermieri dell’assieu, medici e infermieridi altri ospedali siciliani, Osp. Cannizzaro (catania) e Osp. Civico di palermo. I moderatori; saranno inoltre presenti i quattro direttori delle quattro centrali operative del 118 della Sicilia I.Bartoli CT, G.Misuraca (CL), F: Genco PA, D.Runci ME. Inoltre la prof.ssa Mariella Astuto (direttrice della scuola di specializzazione Policlinico universitari di Catania, il direttore A.Di Grande P.S CL, il dott. R Battaglia direttore NCH S.Elia, dott. M. Siracusa (Traumatologo osp. S.Elia), Inf. C. Alaimo C.O 118 cl. L’organizzazione è stata affidata alla promimpresa di S.Cataldo (CL)"



News Successiva Asp Caltanissetta, Danilo Palazzolo è il nuovo direttore amministrativo