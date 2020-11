Cronaca 1626

A San Cataldo altri due portafogli trovati per strada consegnati ai carabinieri: contenevano 235 e 480 euro

E' il quarto caso che si registra a San Cataldo da settembre ad oggi. In tutti e quattro gli episodi i portafogli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari

30 Novembre 2020 10:37

Nel pomeriggio del 26 Novembre un operaio sancataldese rinveniva in contrada Grazia un portafogli contenente 235,00 Euro, provvedendo a consegnarlo prontamente ai Carabinieri della Tenenza di San Cataldo. Subito dopo veniva rintracciato il proprietario a cui i militari restituivano il portafogli con il suo contenuto. Lo stesso pomeriggio una pensionata sancataldese ritrovava un altro portafogli in via Babbaurra con all’interno 480 Euro ed anche in questo caso la donna, madre di un Carabiniere, portava immediatamente quanto rinvenuto presso la Caserma di San Cataldo. I militari rintracciavano immediatamente il proprietario restituendogli portafogli e denaro. Un gesto nobile che si è già ripetuto nel recente passato quando, tra settembre e novembre scorso, in due diverse circostanze, vennero rinvenuti per strada altri due portafogli contenenti 675 e 1850 Euro.

