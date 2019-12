Attualita 110

A Riesi giornata dedicata ai bimbi e ai disabili animata dai clown dell'associazione Vip

L'associazione VIP "ViviamoInPositivo" Caltanissetta ODV, svolge il proprio servizio di volontariato ogni domenica pomeriggio nei reparti di Pediatria e Oncologia dell'ospedale Sant’ Elia

Redazione

08 Dicembre 2019 09:05

Nella Parrocchia del SS. Salvatore di Riesi curata dal Parroco Don Salvatore Giuliana, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Immacolata si è svolta il 6 dicembre una giornata dedicata ai bambini e ai disabili animata dai clown dell’Associazione VIP.L'associazione VIP “ViviamoInPositivo” Caltanissetta ODV, svolge il proprio servizio di volontariato ogni domenica pomeriggio nei reparti di Pediatria e Oncologia dell'ospedale Sant’ Elia di Caltanissetta, e inoltre alla Casa del Sorriso, casa accoglienza per minori a rischio.

Erano presenti i clown: Asinello (Calogero Alaimo) Iufffuuu (Anna Scriminaci) Mivà (Vanessa Di Gloria) Energizzella (Claudia Lunetta) e Scricciolero (Vincenzo Macaluso).

La bella manifestazione si è tenuta nei locali adiacenti la Chiesa, in cui ha sede l’Associazione ADAN, di cui è presidente il sig. Salvatore Rago, che si occupa attivamente dell’integrazione e dell’inclusione dei bambini diversamente abili. La serata è stata dedicata a tutti i bambini riesini che sono accorsi numerosi accompagnati dai familiari. Tutti hanno apprezzato le divertenti gag proposte dai volontari dell’Associazione VIP, che hanno intrattenuto i presenti con bolle di sapone giganti, giochi, palloncini modellabili e trucchi personalizzati. Alla fine della serata molti bimbi, con i visi truccati da gattino o da supereroe, hanno partecipato alla S. Messa concelebrata da Don Aldo Ballistreri e Don Salvatore Giuliana.





