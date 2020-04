Cronaca 1461

A passeggio per le vie di Palermo con una pecora al guinzaglio: i vigili lo fermano e lo multano

L'uomo in questo modo avrebbe tentato di eludere i controlli anti-coronavirus. Pensava di farla franca e invece è stato multato

Redazione

15 Aprile 2020 21:00

Non solo cani (o pappagalli!), adesso anche una pecora può essere portata al guinzaglio per eludere i controlli anti-coronavirus. Come accade a Palermo dove un uomo, è stato sorpreso a passeggiare su un marciapiedi con al fianco l'ovino.Dettaglio, però, che non è sfuggito alle forze dell'ordine che lo hanno comunque fermato chiedendo spiegazioni del gesto. Poi è stato multato.



