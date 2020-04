Cronaca 208

A Palermo il mercato di Ballarò pieno di gente per la vigilia di Pasqua

Numerose le persone in fila davanti alle botteghe, alle quali, per i divieti imposti per il contrasto alla diffusione del Covid-19, è vietato montare le bancarelle

Redazione

11 Aprile 2020 12:31

I palermitani non rinunciano a fare la spesa nel sabato vigilia di Pasqua, neanche in piena emergenza Coronavirus. Il mercato di Ballarò - scrive Marchella Chirchio sul Giornale di Sicilia - come si vede dalle foto, questa mattina è pieno di gente.Numerose le persone in fila davanti alle botteghe, alle quali, per i divieti imposti per il contrasto alla diffusione del Covid-19, è vietato montare le bancarelle. Sebbene la maggior parte, tra commercianti e clienti, indossa mascherine e guanti, non manca chi fa la spesa senza alcun dispositivo di protezione individuale.

Intanto, dopo le polemiche sorte per la decisione sullo stop alle aperture e alle consegne a domicilio nei giorni di Pasqua e Pasquetta, la Regione ha disposto una circolare che dà la possibilità ai negozi alimentari già autorizzati di restare aperti oggi fino alle 23. (Foto Gds.it)



