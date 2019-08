Eventi 553

A Palazzo del Carmine presentato il programma degli eventi del "Settembre Nisseno"

Sarà Lello Analfino il direttore artistico del M'Arricrio Rock Fest che si terrà il 6,7 e 8 settembre

Redazione

07 Agosto 2019 18:48

Dal 26 al 31 Agosto «Premio Teatrale nazionale M.Abbate» Scalinata S. Francesco. Ore 21.00 Ingresso gratuito



Giovedì 22-29 Agosto Istituto musicale V. Bellini: In concerto nei giovedì di mezza estate A cura M° A. Licalsi - Biblioteca Scarabelli. Ore 21.00 Ingresso gratuito



Mercoledì 4 Settembre I TRADITORI - opera inchiesta di Salvo Palazzolo e Gery Palazzotto sulle stragi di Capaci e via D'Amelio. Regia di Alberto Cavallotti Parco archeologico Palmintelli. Ore 21.00 Ingresso gratuito



Giovedì 5-12-19 Settembre Istituto musivale V. Bellini: In concerto nei giovedì di mezza estate A cura M° A. Licalsi - Biblioteca Scarabelli. Ore 21.00 Ingresso gratuito



Venerdì 6 Settembre M’arricrio Rock Fest & Sicily Food Fest Notte Fonda - Babil on suite Corso Umberto I dalle ore 18.30

Sabato 7 Settembre M’arricrio Rock Fest & Sicily Food Fest Miele - Raggae zone family Corso Umberto I dalle ore 18.30

Domenica 8 Settembre M’arricrio Rock Fest & Sicily Food Fest Lello Analfino e i Tinturia Corso Umberto I dalle ore 18.30



Mercoledì 11-18 Settembre Rassegna di Jazz e Bossa Nova Atrio Palazzo del Carmine ore 21.30 Ingresso gratuito



Venerdì Sabato e Domenica 13-14-15 Settembre Primo weekend con Le vie dei Tesori Domenica



14-21 Settembre La carovana dell'allegria - Spettacoli itineranti per bambini dalle ore 18.30



Venerdì Sabato e Domenica 20-21-22 Settembre Secondo weekend con Le Vie dei Tesori Sabato



21 Settembre La Notte Bianca dello sport Centro Storico



Domenica 22 Settembre 65^ Coppa Nissena Città di Caltanissetta



Dal 26 al 30 Settembre Fiera di San Michele Zona espositori in viale Regina Margherita.



Luna Park a Pian del Lago 27 e 28 Settembre Musica Live alla Fiera di San Michele



Venerdì Sabato e Domenica 28-29-30 Settembre Terzo weekend con Le vie dei Tesori



Venerdì 28 Settembre Corteo storico - Gli sbandieratori ore 19.00 Le Bande in festa ore 18.00 e ore 20.30



Sabato 29 Settembre Festeggiamenti Santissimo Patrono



