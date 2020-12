Cronaca 347

A Natale festa in un appartamento di Torino, i vicini chiamano la polizia: sette denunciati

Al momento dell'intervento nell'alloggio ad accogliere i poliziotti si sono fatti trovare in tre. Gli altri hanno cercato di nascondersi in camera da letto e nel bagno

Redazione

26 Dicembre 2020 22:26

Sette persone sono state denunciate a Torino dalla polizia per avere dato vita a una festa in un appartamento a Natale violando le disposizioni anti Covid. Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna sono intervenuti su segnalazione dei vicini di casa, che non riuscivano a prendere sonno per colpa degli schiamazzi e della musica ad alto volume.Al momento dell'intervento nell'alloggio (in una palazzina del quartiere San Donato) ad accogliere i poliziotti si sono fatti trovare in tre. Gli altri hanno cercato di nascondersi in camera da letto e nel bagno. Tutti i denunciati sono stranieri e hanno età comprese fra i 20 e i 35 anni. Cinque sono irregolari.



