Eventi 32

A Montedoro la rassegna di cabaret "Risate senza frontiere"

Il fine è quello di sensibilizzare e promuovere percorsi inclusivi nei confronti dei minori accolti presso lo Sprar

Redazione

18 Giugno 2019 17:01

Lo SPRAR/SIPROIMI di Montedoro “Un Mondo a Colori” gestito dalla cooperativa sociale ETNOS ed il comune di Montedoro ha ideato una rassegna di cabaret dal titolo “risate senza frontiere” con finalità di sensibilizzazione e promuovere percorsi inclusivi di integrazione dei minori accolti presso il nostro SPRAR di Montedoro.Abbiamo scelto il CABARET per creare incontro, conoscenza e la Risata per creare Comunione e Solidarietà per rispondere al clima di Odio sociale che in questi tempi racconta storie avvilenti contro il genere umano.

All’Odio noi contrapponiamo la Gioia dello stare insieme.

INGRESSO LIBERO senza alcun costo per le persone che saranno ospiti graditi della rassegna.

Riteniamo che l’organizzazione di eventi aggregativi possa essere una vera e propria restituzione alla comunità territoriale che ha accolto il nostro progetto con grande senso di responsabilità. Stare insieme, uniti nella risata per conoscere tradizioni e territorio anche molto lontani da noi.

La rassegna si svolgerà nelle seguenti date 5-12-19 luglio e 1 Agosto 2019, presso il Teatro Comunale di Montedoro e in Piazza Umberto I.

Ciascuna serata sarà rappresentazione di usi e costumi dei paesi di origine dei minori accolti nel nostro progetto, così ad esempio la serata di apertura vedrà la preparazione e degustazione del “benachin” gambiano e a seguire tutte le altre specialità.



Lo SPRAR/SIPROIMI di Montedoro “Un Mondo a Colori” gestito dalla cooperativa sociale ETNOS ed il comune di Montedoro ha ideato una rassegna di cabaret dal titolo “risate senza frontiere” con finalità di sensibilizzazione e promuovere percorsi inclusivi di integrazione dei minori accolti presso il nostro SPRAR di Montedoro.Abbiamo scelto il CABARET per creare incontro, conoscenza e la Risata per creare Comunione e Solidarietà per rispondere al clima di Odio sociale che in questi tempi racconta storie avvilenti contro il genere umano.

All’Odio noi contrapponiamo la Gioia dello stare insieme.

INGRESSO LIBERO senza alcun costo per le persone che saranno ospiti graditi della rassegna.

Riteniamo che l’organizzazione di eventi aggregativi possa essere una vera e propria restituzione alla comunità territoriale che ha accolto il nostro progetto con grande senso di responsabilità. Stare insieme, uniti nella risata per conoscere tradizioni e territorio anche molto lontani da noi.

La rassegna si svolgerà nelle seguenti date 5-12-19 luglio e 1 Agosto 2019, presso il Teatro Comunale di Montedoro e in Piazza Umberto I.

Ciascuna serata sarà rappresentazione di usi e costumi dei paesi di origine dei minori accolti nel nostro progetto, così ad esempio la serata di apertura vedrà la preparazione e degustazione del “benachin” gambiano e a seguire tutte le altre specialità.



News Successiva Al via a Montedoro la rassegna di cabaret "Risate senza frontiere": cinque serate all'insegna della solidarietà

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews