Salute 225

A Mazzarino un convegno su oncologia, anatomia patologica e medicina di precisione

Nel corso del convegno sarà illustrata la convenzione tra l’Istituto nazionale Tumori-Cro Aviano ed il Centro Asklepios di Mazzarino

Redazione

18 Settembre 2020 10:26

Mazzarino – “Oncologia, anatomia patologica e medicina di precisione. Attualità e prospettive in un Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico”: è il convegno organizzato dal Centro Asklepios di Mazzarino, per sabato 19 settembre alle ore 18 presso la sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo “dei Castelli e degli Iblei”, in collaborazione con l’Istituto nazionale Tumori-Cro di Aviano, la Fondazione dei Castelli e degli Iblei, il comune di Mazzarino e l’associazione “La Via dell’Arte” e che registrerà la presenza, come relatore, del prof. Vincenzo Canzonieri, specialista in anatomia patologica, in oncologia e medicina legale, direttore unità operativa di anatomia patologica del Cro ed associato all’Università di Trieste; del prof. Flavio Rizzolio, biologo, esperto in biologia molecolare e nano medicina e professore associato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la dott.ssa Liliana Maria Sanfilippo, direttore sanitario del Centro Asklepios e la dott.ssa Monica Cerin, amministratore unico della Audens srl Bracciale salvavita Aidme.Il programma dell’evento prevede anche i saluti dell’avv. Carmela Rita D’Aleo, presidente della Bcc “dei Castelli e degli Iblei”, del dott. Vincenzo Marino, sindaco di Mazzarino e di Lino Siciliano, presidente della Fondazione “dei Castelli e degli Iblei”. Nel corso del convegno sarà illustrata la convenzione tra l’Istituto nazionale Tumori-Cro Aviano ed il Centro Asklepios di Mazzarino. Il convegno sarà moderato dal giornalista Valerio Martorana.



