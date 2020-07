Eventi 290

"A mantice spiegato": alla biblioteca Scarabelli terzo concerto della rassegna "Musica nell'atrio"

giovani musicisti si esibiranno in diverse formazioni dal duo al quartetto, proponendo un programma vario e ricco

Redazione

29 Luglio 2020 10:36

Mantici “spiegati” come vele per il terzo concerto della rassegna musicale estiva “Musica nell'atrio, Concerti dei giovedì di mezza estate” organizzata dall'Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta con la collaborazione dell'Amministrazione comunale e della Pro Loco di Caltanissetta.

“Con il mare calmo e il vento in poppa le vele della musica si spiegano al vento e il mantice di una fisarmonica diventa una barca a vela che, tra i flutti, vibra di aria, celando nel mare il suo ammaliante e nostalgico suono”: questo in sintesi lo spirito che anima il progetto.



La formazione è composta da Gianni Amore, Samuele Cristaldi, Giuseppe Fornaro, Salvatore Gueli, Salvatore Matteliano, Giuseppe Pagano, Luca Sindoni.



"A mantice spiegato" non è solo il titolo del concerto di Fisarmoniche, ma è anche un progetto musicale che gli allievi della classe di Fisarmonica del M. Natalino Scaffidi, facente parte del ISSM V. Bellini di Caltanissetta, condividono e portano avanti da quando hanno deciso di intraprendere gli studi musicali.

L'obiettivo è quello di diffondere la conoscenza della fisarmonica da concerto, mostrandone versatilità, completezza e potenzialità.



I giovani musicisti si esibiranno in diverse formazioni dal duo al quartetto, proponendo un programma vario e ricco, un excursus che conduce, attraverso percorsi differenti, alla musica barocca di Bach, Scarlatti, al Classicismo di Cimarosa, per poi proseguire con Brahms, Prokofiev e giungere alla musica del '900 con Piazzolla ed Hermosa.



Il concerto avrà inizio alle 19,30 e sarà preceduto, come di consueto, alle 18,30 dalla prova aperta per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.





