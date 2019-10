Cronaca 1700

A Licata arrestato un intero condominio: in 24 non pagavano acqua ed energia elettrica

Una cinquantina di carabinieri hanno dato corso al blitz. Danni per un milione di euro

Redazione

10 Ottobre 2019 11:27

Ventiquattro persone, residenti in due diverse palazzine di Licata (Ag), sono state arrestate dai carabinieri per furto aggravato.I militari sospettavano che in alcuni palazzi ci fossero degli allacci abusivi alle reti idriche ed elettriche. Una cinquantina di carabinieri hanno dato corso al blitz e in flagranza di reato hanno proceduto a 24 arresti.



In alcuni casi, le bollette non venivano pagate da 7 anni. Il danno, per le società che si occupano della gestione dei servizi, si aggira intorno ad un milione di euro.







