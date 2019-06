Attualita 109

A Gela serata di beneficenza organizzata dall'Ancri: presto un centro diurno per i disabili

Il sindaco di Gela Lucio Greco, così come il Vescovo Gisana ha apprezzato l'iniziativa di Ancri, sottolineando che la sua amministrazione si metterà a disposizione delle categorie più deboli

Redazione

15 Giugno 2019 19:44

Grande successo ieri sera al teatro Antidoto in occasione della serata di beneficenza organizzata dalla locale sezione Ancri (Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) di Gela in collaborazione con il Lions Club di Gela e della compagnia teatrale Antidoto. Una grande partecipazione di pubblico e delle associazioni Unitalsi, Pungolo e orizzonte.

La partecipazione del Vescovo di Piazza Armerina, Mons. Gisana ha reso la serata speciale per i tanti fratelli malati. Lo stesso, a fine spettacolo ha illustrato il progetto di Caritas nazionale che prevede l'apertura a Gela in Via Marsala di un centro diurno per disabili. Questo progetto prevede che i giovani diversamente abili, a termine del percorso scolastico, siano inseriti in laboratori musicali e lavorativi al fine di insegnargli nuove abilità e, perché no, al termine dei 24 mesi essere inseriti nel mondo lavorativo.

Anche il sindaco di Gela Lucio Greco, così come il Vescovo ha apprezzato l'iniziativa di Ancri, sottolineando che la sua amministrazione si metterà a disposizione delle categorie più deboli e supporterà sempre le iniziative a loro rivolte.

L'intero ricavato della serata sarà utilizzato per acquistare materiale specifico, che Caritas richiederà, e verrà ceduto e messo a disposizione del nuovo centro.

