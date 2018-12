Eventi 58

A Gela la proiezione del film "Terra di Ritorno", un viaggio dedicato alla Sicilia e alle sue mille contraddizioni

Il film verrà proiettato gratuitamente il 7 dicembre alle 19, al cine teatro Antidoto. L' iniziativa è a cura dell' associazione culturale "Salviamo la bellezza" e della Galleria "Ghirri"

Redazione

05 Dicembre 2018 18:12

Dopo il successo della mostra “Ultima Sicilia” del fotografo gelese Giovanni Chiaramonte, il 7 dicembre alle ore 19 presso il cineteatro Antidoto di Macchitella l’associazione culturale Salviamo la bellezza e la Galleria Ghirri di Caltagirone organizzano la proiezione gratuita del film “Terra del ritorno” di Valentina Pellitteri, ispirato alla poetica del maestro Chiaramonte.La Sicilia è punto di partenza ma anche un punto di ritorno: Isola di luce e terra di tenebra, isola dove si resta perennemente tentati dalla fuga, è un universo nel quale lo struggimento del mancato ritorno segna l’estremo di una scala tonale. Un film intensamente legato ai temi del percorso umano dell’artista e alle sue riflessioni sul rappresentare. Chiaramonte vede la sua “terra del ritorno” come ad una speranza di riscatto, attraverso il costante confronto con l’artista Giovanni Iudice, suo conterraneo, e con il fotografo calatino Sebastiano Favitta, entrambi ostinati a vivere stabilmente nella amata e odiata Sicilia.

Questo film vuole parlare della Sicilia come paesaggio possibile e impossibile attraverso il rapporto del suo territorio, e non solo, con gli SGUARDI costitutivi del film: quello esplicito del maestro fotografo, e quello implicito della regista Valentina Pellitteri interessata nel suo percorso formativo al rapporto tra cinema e altri linguaggi delle arti visive e performative. La fotografia rappresenta la fine e l’inizio al tempo stesso di un intervallo sospeso. Il mezzo cinematografico qui rappresenta il tempo di questo atto: riesce ad espandersi attraverso il movimento in ciò che è racchiuso nello spazio della stessa foto e sconfinare: cerca semplicemente attraverso il ritmo del montaggio di mettere in relazione tra loro gli scatti; e infine racconta tutto ciò che nella pratica della fotografia si riferisce al rituale della fotografia, al tempo dell’azione e dell’incontro dell’uomo coi luoghi.

Interverranno l’autrice, il maestro Chiaramonte e don Giuseppe Costa.



Dopo il successo della mostra “Ultima Sicilia” del fotografo gelese Giovanni Chiaramonte, il 7 dicembre alle ore 19 presso il cineteatro Antidoto di Macchitella l’associazione culturale Salviamo la bellezza e la Galleria Ghirri di Caltagirone organizzano la proiezione gratuita del film “Terra del ritorno” di Valentina Pellitteri, ispirato alla poetica del maestro Chiaramonte.La Sicilia è punto di partenza ma anche un punto di ritorno: Isola di luce e terra di tenebra, isola dove si resta perennemente tentati dalla fuga, è un universo nel quale lo struggimento del mancato ritorno segna l’estremo di una scala tonale. Un film intensamente legato ai temi del percorso umano dell’artista e alle sue riflessioni sul rappresentare. Chiaramonte vede la sua “terra del ritorno” come ad una speranza di riscatto, attraverso il costante confronto con l’artista Giovanni Iudice, suo conterraneo, e con il fotografo calatino Sebastiano Favitta, entrambi ostinati a vivere stabilmente nella amata e odiata Sicilia.

Questo film vuole parlare della Sicilia come paesaggio possibile e impossibile attraverso il rapporto del suo territorio, e non solo, con gli SGUARDI costitutivi del film: quello esplicito del maestro fotografo, e quello implicito della regista Valentina Pellitteri interessata nel suo percorso formativo al rapporto tra cinema e altri linguaggi delle arti visive e performative. La fotografia rappresenta la fine e l’inizio al tempo stesso di un intervallo sospeso. Il mezzo cinematografico qui rappresenta il tempo di questo atto: riesce ad espandersi attraverso il movimento in ciò che è racchiuso nello spazio della stessa foto e sconfinare: cerca semplicemente attraverso il ritmo del montaggio di mettere in relazione tra loro gli scatti; e infine racconta tutto ciò che nella pratica della fotografia si riferisce al rituale della fotografia, al tempo dell’azione e dell’incontro dell’uomo coi luoghi.

Interverranno l’autrice, il maestro Chiaramonte e don Giuseppe Costa.



News Successiva Gela, Comune in rosso: la Confcommercio e una radio siglano un accordo per trasmettere musiche natalizie

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews