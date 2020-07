Attualita 83

A Gela la Cisl si potenzia, Giuseppe Pellegrino è stato nominato nuovo responsabile comunale

Pellegrino, 58 anni è impegnato nel mondo del sindacato da un trentennio. Si è sempre occupato di contrattazione aziendale partecipando attivamente ai consigli direttivi

Redazione

20 Luglio 2020 19:47

La Cisl Agrigento Caltanissetta Enna si riorganizza potenziando il suo impegno di “prossimità” a beneficio del lavoro e della periferie urbane. Si parte da Gela, importante comprensorio industriale e produttivo, sede del sito Eni e di molte altre realtà imprenditoriali. «Con questo nuovo progetto riorganizzativo – interviene il segretario generale Cisl Ag, Cl, En, Emanuele Gallo – vogliamo essere ancor più vicini alle iscritte e agli iscritti nonchè a quanti hanno necessità di ricorrere ai servizi del nostro sindacato».

Per rispondere alle crescenti esigenze dei rappresentati la Cisl delle tre province della Sicilia centro occidentale ha riunito il suo gruppo dirigente al termine del quale il segretario generale Emanuele Gallo e i componenti di segreteria, Carmela Petralia e Emmanuele Piranio, hanno proceduto alla nomina di Giuseppe Pellegrino quale responsabile comunale Cisl del territorio di Gela. Pellegrino, 58 anni è impegnato nel mondo del sindacato da un trentennio. Si è sempre occupato di contrattazione aziendale partecipando attivamente ai consigli direttivi distinguendosi per efficienza e spirito collaborativo.

La nomina di Giuseppe Pellegrino coincide anche con il potenziamento della sede storica della Cisl gelese di via Generale Cascino, nella quale troveranno posto anche altre federazioni.

«Con i nuovi e potenziati servizi - conclude Emanuele Gallo - potremo dare ancor più risposte ai bisogni delle persone che stanno affrontando con difficoltà questo particolare momento d’incertezza economica e sociale. La Cisl vuole continuare a svolgere il suo ruolo di punto di riferimento della società continuando a mettere a disposizione interlocutori seri ed affidabili».







La Cisl Agrigento Caltanissetta Enna si riorganizza potenziando il suo impegno di “prossimità” a beneficio del lavoro e della periferie urbane. Si parte da Gela, importante comprensorio industriale e produttivo, sede del sito Eni e di molte altre realtà imprenditoriali. «Con questo nuovo progetto riorganizzativo – interviene il segretario generale Cisl Ag, Cl, En, Emanuele Gallo – vogliamo essere ancor più vicini alle iscritte e agli iscritti nonchè a quanti hanno necessità di ricorrere ai servizi del nostro sindacato».

Per rispondere alle crescenti esigenze dei rappresentati la Cisl delle tre province della Sicilia centro occidentale ha riunito il suo gruppo dirigente al termine del quale il segretario generale Emanuele Gallo e i componenti di segreteria, Carmela Petralia e Emmanuele Piranio, hanno proceduto alla nomina di Giuseppe Pellegrino quale responsabile comunale Cisl del territorio di Gela. Pellegrino, 58 anni è impegnato nel mondo del sindacato da un trentennio. Si è sempre occupato di contrattazione aziendale partecipando attivamente ai consigli direttivi distinguendosi per efficienza e spirito collaborativo.

La nomina di Giuseppe Pellegrino coincide anche con il potenziamento della sede storica della Cisl gelese di via Generale Cascino, nella quale troveranno posto anche altre federazioni.

«Con i nuovi e potenziati servizi - conclude Emanuele Gallo - potremo dare ancor più risposte ai bisogni delle persone che stanno affrontando con difficoltà questo particolare momento d’incertezza economica e sociale. La Cisl vuole continuare a svolgere il suo ruolo di punto di riferimento della società continuando a mettere a disposizione interlocutori seri ed affidabili».







News Successiva Gela, carabinieri recuperano dalla strada un falco: il piccolo rapace adesso è in un centro per essere curato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare