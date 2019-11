Eventi 184

A Gela il primo trofeo delle Mura Timolentee, gara podistica per valorizzare i siti archeologici della città

Sono giunte adesioni da diverse parti della Sicilia. Prevista la presenza di 200 atleti. L'appuntamento è per domani alle 9.30

Redazione

09 Novembre 2019 15:58

È tutto pronto per il primo trofeo delle Mura Timoleontee che avrà luogo

domani su iniziativa dell’Asd Atletica di cui è presidente Luigi

Morselli. La manifestazione sportiva - patrocinata dal Comune e dalla Regione - è

stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa

svoltasi in municipio alla presenza del vice sindaco Terenziano Di

Stefano e dei promotori dell’iniziativa, Luigi Morselli e Franco

Alabiso.

Quella che si svolgerà domani è una gara podistica che fa parte del

circuito delle province di Enna, Caltanissetta ed Agrigento alla quale

parteciperanno 200 atleti provenienti principalmente da queste tre

province.

Adesioni sono giunte anche dal Ragusano con 10 maratoneti che

arriveranno da Ragusa ed altri 10 da Acate.

In gara anche qualche qualche affezionato della corsa. È il caso di

Valentino Andrea Macrì, un gelese trapiantato a Genova che, in occasione

della manifestazione, giungerà in città.

Alla prima edizione del torneo parteciperanno campioni della maratona,

come il barese Salvatore Geraci, Mohamed Idrissi, un giovane di

nazionalità marocchina che vive a Menfi; per le donne Laura Granvillano

e Ilva Cicarelli.

Tra i partecipanti più giovani anche Salvo Tilaro, vice campione

nazionale.

“L’Iniziativa nasce tre anni fa come atletica Gela con lo scopo di

valorizzare i nostri siti archeologici, la nostra storia il nostro

passato, la nostra cultura - ha spiegato Franco Alabiso - convinti che

lo sport non è solo fisica.

La nostra idea è quella di valorizzare il nostro patrimonio

archeologico, farlo conoscer altrove.

L’obiettivo è anche n quello di cercare di portare questa gara a livello

nazionale”.

Un ringraziamento è stato rivolto dai promotori dell’iniziativa al

gruppo Geloi ed al direttore del Parco archeologico di Gela.

Gli atleti della categoria master, nel dorso della competizione faranno

sette giri attorno alle mura Timoleontee.

“Si tratta - hanno sottolineato gli organizzatori - della gara più

partecipata a livello giovanile (sono 45 i giovani che vi partecipano).

Ai primi i te sarà donato un bassorilievo raffigurante le Mura: una

pigna in ceramica di Caltagirone offerta da una ditta siracusana,

invece, sarà donata alla prima ed al primo assoluto.

L’appuntamento è per domani alle 9,30.



