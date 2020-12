Attualita 186

A Gela il primo cantiere superbonus 110% della provincia di Caltanissetta: al via i lavori in quattro condomini

La cerimonia di inaugurazione è in programma per domani (venerdì 11 dicembre) alle 11.15. Prevista la presenza delviceministro Cancelleri

Redazione

10 Dicembre 2020 20:06

Taglio del nastro previsto venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 11.15, per il primo cantiere Superbonus 110% in città. Oggetto del primo intervento a Gela saranno 4 condomini del quartiere Albani Roccella in via A. Navari. Sarà la Cna, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Caltanissetta, ad organizzare la cerimonia. La Confederazione, impegnata da oltre 2 anni negli interventi eco e sisma bonus in provincia, da dunque il via alla tanto attesa riqualificazione della città, della provincia come grande opportunità di ripresa e sviluppo per le piccole e medie imprese del territorio e come straordinaria occasione di impiego di manodopera locale. La cerimonia vedrà la partecipazione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, una tra i principali promotori delle norme sul Superbonus 110%. Presenti anche il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Giancarlo Cancelleri, il Vescovo della diocesi di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, Lucio Greco, sindaco della Città di Gela, Ludovico Glorioso responsabile del progetto Riqualifichiamo l'Italia, Piero Giglioni, segretario regionale Sicilia della Cna, Francesco Franchi, Presidente della Raffineria di Gela SpA, Pino Occhipinti Presidente della Legacoop Sud Sicilia, Filippo Parrino Presidente della Legacoop Palermo, Sebastiano Gaggia, CEO/Direttore tecnico del Caec Consorzio Artigiano Edile, Renzo Caponetti, Presidente - Associazione Antiracket “G. Giordano” di Gela. Prenderanno inoltre parte all’inaugurazione diversi esponenti della deputazione siciliana e nazionale. Padrone di casa della cerimonia sarà il Segretario della Cna di Caltanissetta, Pasquale Gallina. L’intervento sui 4 condomini di via A. Navari sarà caratterizzato per un miglioramento degli edifici sia da un punto di vista strutturale sismico che energetico prevendo la coibentazione dell’involucro, la sostituzione degli infissi, delle caldaie, l’applicazione del fotovoltaico e altri interventi di efficientamento energetico. Una rivoluzione per i condomìni che, grazie al superbonus 110%, potranno godere di migliori standard di sicurezza sismici e al contempo di un incremento della qualità del soggiorno all’interno delle proprie abitazioni senza dimenticare il deciso abbattimento dei costi energetici di gestione e un incremento del valore commerciale delle singole proprietà. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. L’intervento, promosso dal Consorzio CAEC premium partner di “ENI Gas e Luce”, vede attori principali la CNA e lo studio Albert Engineering& Project, società di Ingegneria per lo sviluppo di tutti i servizi tecnici fondamentali. Il finanziamento del cantiere verrà effettuato da UniCredit, partner insieme a “ENI Gas e Luce” e ad Harley&Dikkinson di “CappottoMio”. Ai lavori prenderanno parte la Edil Ponti Società Cooperativa e la Medi Group Construction. Competenze, know how ed esperienza maturate dalla Cna di Caltanissetta hanno permesso di porre in essere le migliori modalità e strategie applicative del SuperBonus, fino a definire, fra i primi in Italia, un metodo efficace per consentire ai condomini di accedere in modo semplice, sicuro ed efficace al SuperBonus110%. Oggi, dunque, il partenariato è in grado di offrire alla città e alla provincia questa grande opportunità senza alcun onere né a carico dei singoli condòmini, né a carico del condominio, conducendo uno studio di Prefattibilità per valutare la presenza dei requisiti necessari formali e sostanziali. Non va infine trascurato la grande opportunità di lavoro che l’iniziativa promuove: professionisti, maestranze locali, piccole imprese e fornitori locali sono in corsa per sviluppare il lungo elenco di lavori già pianificati.

