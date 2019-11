Eventi 80

A Gela il consiglio regionale dell'Ugl, durante i lavori si farà il punto sui fondi del Patto per il Sud

E' stato il segretario Giuseppe Messina a scegliere la città di Gela. L'appuntamento è per domani alle 16

Redazione

17 Novembre 2019 21:27

Domani, lunedì 18 novembre, alle ore 16 presso la sede di Gela di via San Nicola 76 si riunisce il consiglio Regionale della Ugl Sicilia. Una road Map che il Segretario Giuseppe Messina ha voluto che si svolgesse a Gela per fare il punto su tutte le recenti questioni, relative ai rilevanti argomenti, partendo dai 33 mln di euro venuti meno e che interessavano il patto per il sud. Un grave oltraggio in capo al territorio, voluto dall'irresponsabilità di un sistema burocratico che non fa sconti. In merito alla suddetta questione, verrà richiesto un confronto con il governo regionale, anche perché in questi giorni abbiamo assistito ad uno scarica barile che non reca chiarezza.

Saranno presenti tutti i segretari della Sicilia. Il segretario provinciale è Andrea Alario

