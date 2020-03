Cronaca 496

A Gela blitz dei carabinieri in una casa di riposo: niente certificato di agibilità e carenze igienico sanitarie

I controlli hanno evidenziato carenze nella formazione professionale degli addetti alla manipolazione degli alimenti

Redazione

16 Marzo 2020 20:46

Poche ore fa i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, con il personale ispettivo dell’ASP di Caltanissetta, hanno proceduto ad una verifica amministrativa presso una casa di riposo per anziani.Il Centro, che recentemente è stato ampliato con la ristrutturazione di alcuni padiglioni, mancherebbe del necessario“certificato di agibilità” e non sarebbe, inoltre, iscritto all’apposito albo comunale, previsto dalla Legge.

I controlli hanno poi interessato le condizioni igienico-sanitarie della struttura, evidenziando delle carenze nella formazione professionale degli addetti alla manipolazione degli alimenti.

La casa di riposo, comunque, non rischia la chiusura.







Poche ore fa i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, con il personale ispettivo dell’ASP di Caltanissetta, hanno proceduto ad una verifica amministrativa presso una casa di riposo per anziani.Il Centro, che recentemente è stato ampliato con la ristrutturazione di alcuni padiglioni, mancherebbe del necessario“certificato di agibilità” e non sarebbe, inoltre, iscritto all’apposito albo comunale, previsto dalla Legge.

I controlli hanno poi interessato le condizioni igienico-sanitarie della struttura, evidenziando delle carenze nella formazione professionale degli addetti alla manipolazione degli alimenti.

La casa di riposo, comunque, non rischia la chiusura.







News Successiva Gela, vandali in azione al parcheggio Arena: il raid ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare