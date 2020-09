Eventi 216

A Gela arriva "Follow the green", il dossier del giornalista Andrea Turco che smaschera il greenwashing di Eni

Il dossier verrà presentato a Gela venerdì 25 settembre alle ore 19 presso la sede dell'associazione Smaf, a largo Sammito, nel quartiere Canalazzo

Redazione

23 Settembre 2020 12:51

“Verso una transizione energetica socialmente equa” ma a colpi di aumenti di produzione di petrolio: è uno dei tanti paradossi di Eni, messi alla luce dal dossier “Follow the green – la narrazione di Eni alla prova dei fatti” , curato dall’associazione A Sud e dal Centro di Documentazione dei Conflitti Ambientali.Il dossier verrà presentato a Gela venerdì 25 settembre alle ore 19 presso la sede dell'associazione Smaf - a largo Sammito, nel quartiere Canalazzo. Saranno presenti: Andrea Turco, giornalista gelese e co-autore del dossier, Graziano Amato, collaboratore della tv ReteChiara e Elisa Privitera, dottoranda all'università di Catania con un lavoro di ricerca su Gela

Il report accende i riflettori sulle modalità, spesso mistificatorie, con cui il colosso energetico italiano si racconta su temi sempre più centrali nel dibattito pubblico: economia circolare, cambiamenti climatici, fonti rinnovabili. E alcuni dei casi più emblematici sono proprio in Sicilia. A Gela ad esempio la riconversione dell'ex raffineria è stata annunciata nel 2014 ma è ancora in alto mare. A Licata il progetto Argo-Cassiopea intende rinnovare il mito del gas come combustibile ponte per la transizione energetica. A Milazzo Eni e Kuwait si oppongono da tempo al Piano di Tutela di Qualità dell'Aria, approvato dalla Regione Siciliana nel 2018.

Da una parte la narrazione, dall'altra la realtà. Mentre si impegna, e impegna milioni, a promuovere un'immagine ecologica delle proprie attività, gli investimenti previsti fino al 2023 per lʼesplorazione e la produzione di idrocarburi rappresentano ancora il 74% del totale.

“Spesso sono gli stessi numeri forniti dall’azienda a contraddire lo storytelling – afferma Maura Peca, ricercatrice e coautrice del dossier – Solo nel 2019 Eni ha speso in attività di comunicazione 73 milioni di euro. Molte volte si è trattato di vero e proprio greenwashing, come nel caso della campagna pubblicitaria sul Green Diesel, recentemente sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tra l’altro quel “biocarburante” è alla base della riconversione delle ex raffinerie di Porto Marghera e di Gela. Abbiamo inoltre scoperto che non solo attualmente i due siti vengono alimentati con olio di palma proveniente dall'Indonesia ma che anche nel caso degli oli esausti questi verranno importati dall’estero. Tutto il contrario della valorizzazione del territorio che è alla base dell'economia circolare”.

Nel recente piano strategico a lungo termine l’amministratore delegato Claudio Descalzi ha disegnato le prospettive dell'azienda fino al 2050: un orizzonte temporale che neanche lo Stato italiano si è dato, e che però sostanzialmente punta quasi tutto sulla progressiva sostituzione del petrolio col gas naturale. Da una fonte fossile a un’altra, seppur di minor impatto ambientale: è questa l’idea di transizione energetica di Eni?

“È tempo che il cane a sei zampe intraprenda un reale e credibile percorso di decarbonizzazione - osserva Marica Di Pierri, presidente del Cdca - pianificando a tappe serrate l’abbandono delle fonti fossili e la transizione verso fonti energetiche pulite e rinnovabili. L'azienda ha gli strumenti, le risorse economiche e le competenze per farlo. Serve un deciso cambio di rotta. Nel 2019 le emissioni storiche di gas serra hanno già raggiunto (e consumato) il 76% del carbon budget a disposizione per limitare l'incremento della temperatura al di sotto dei 2°C al 2100. Chi lo dice? Non il ministero dell’Ambiente, né l’Istituto Superiore di Sanità, né gli esperti dell’Ipcc né tantomeno le associazioni ambientaliste. È il contenuto delle slides curate da Eni nei corsi di educazione ambientale voluti dallʼAssociazione Nazionale Presidi”.



