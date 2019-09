Eventi 105

A Gela apre una scuola di musica, le lezioni partiranno il 7 settembre nei locali della "Lombardo Radice"

Iscrizioni aperte per prendere parte ai corsi di canto, pianoforte, chitarra, violino e clarinetto

17 Settembre 2019 17:14

Si può imparare divertendosi? AMM, Associazione Musica in Movimento lancia la sfida! In un contesto difficile e impegnativo come quello gelese, ecco che nasce una nuova realtà pronta a raccogliere i giovani ed educarli all’insegna dell’armonia e della melodia. Sono aperte le iscrizioni per la nuova Scuola di Musica, con un team specializzato di maestri pronto a condividere la propria esperienza e trasmettere la voglia di fare musica ai propri alunni. Dalla musica scaturisce la concetrazione, si impara l’arte dell’ascolto e il rispetto delle regole. Le lezioni si svolgeranno a partire da lunedì 7 ottobre in via Trapani,1 presso i locali messi a disposizione dal Primo Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”. Di seguito l’elenco dei corsi e i nomi dei rispettivi maestri: ● canto lirico e moderno (ins. Monia Placenti) ● pianoforte (ins.Nuccia Scerra) ● tromba (ins. Alessandro lo Chiano) ● chitarra classica, chitarra elettrica, basso elettrico (ins. Emanuele Bunetto) ● violino (ins. Martina Vacca) ● clarinetto (ins.Cristina Marazzotta) per info e iscrizioni contattare i numeri 3476475844 3482939555

