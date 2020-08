Cronaca 1148

A fuoco la Riserva dello Zingaro, l'impressionante foto di una caletta devastata dalle fiamme

La Riserva è uno dei luoghi naturalistici più frequentati dalla Sicilia ed è stata la prima riserva naturale istituita nell’isola quarant'anni fa

Redazione

30 Agosto 2020 18:34

La Riserva dello Zingaro, ancora una volta, paga a carissimo prezzo la mano criminale dei piromani. L'immagine della distruzione è in questa impressionante foto di una delle cale prima e dopo l'incendio. Le fiamme del rogo nel Trapanese, partite da Macari, hanno superato la montagna e sono arrivate prima alla Tonnara di San Vito Lo Capo, sulla costa, e poi si sono estese allo Zingaro, che già nel 2012 era stata distrutta dalle fiamme.La Riserva è uno dei luoghi naturalistici più frequentati dalla Sicilia ed è stata la prima riserva naturale istituita nell’isola quarant'anni fa. Le fiamme hanno raggiunto anche il Centro visitatori dello Zingaro, dove i Canadair stanno effettuando lanci d’acqua per limitare i danni. Non si sa ancora se il fuoco abbia interessato il residence di Calampiso, dove non ci sono persone: la struttura, infatti, quest’anno è rimasta chiusa.





(Fonte Gds.it - Foto di Federica Raccuglia/Associazione Bosco Angimbè)



La Riserva dello Zingaro, ancora una volta, paga a carissimo prezzo la mano criminale dei piromani. L'immagine della distruzione è in questa impressionante foto di una delle cale prima e dopo l'incendio. Le fiamme del rogo nel Trapanese, partite da Macari, hanno superato la montagna e sono arrivate prima alla Tonnara di San Vito Lo Capo, sulla costa, e poi si sono estese allo Zingaro, che già nel 2012 era stata distrutta dalle fiamme.La Riserva è uno dei luoghi naturalistici più frequentati dalla Sicilia ed è stata la prima riserva naturale istituita nell’isola quarant'anni fa. Le fiamme hanno raggiunto anche il Centro visitatori dello Zingaro, dove i Canadair stanno effettuando lanci d’acqua per limitare i danni. Non si sa ancora se il fuoco abbia interessato il residence di Calampiso, dove non ci sono persone: la struttura, infatti, quest’anno è rimasta chiusa.





(Fonte Gds.it - Foto di Federica Raccuglia/Associazione Bosco Angimbè)



News Successiva Coronavirus, in Sicilia 34 nuovi positivi. Tra questi 5 migranti e 5 mediatori del centro di Pietraperzia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare